因應疫後經濟復甦 總統：與中美洲銀行再簽新計畫

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（中央社記者溫貴香台北1日電）總統蔡英文今天表示，今年是台灣加入中美洲銀行30週年，外交部與中美洲銀行會再簽署新的合作計畫，與友邦會員國相互扶持，共同因應疫後經濟復甦以及提升婦女經濟賦權。

蔡總統上午在總統府接見「中美洲銀行（CABEI）總裁摩西（Dante Mossi）訪問團」致詞表示，非常歡迎來台灣訪問，這是中美洲銀行去年在台灣設立國家辦事處後，摩西第一次率團來訪，今年也是台灣加入中美洲銀行30週年。

總統說，這次來訪展現中美洲銀行非常重視台灣的金融及貿易市場，對深化雙邊貿易關係來說，更是意義非凡。

蔡總統也特別感謝摩西，長期對台灣的支持，協助台灣與中美洲市場的資本連結，持續推展雙方在各領域的合作，包括去年11月摩西協助台灣與中美洲銀行簽署夥伴關係信託基金協定；今天雙方也會再簽署新的合作計畫，台灣會與友邦會員國相互扶持，共同因應疫後經濟復甦以及提升婦女經濟賦權。

總統說，今年1月她請副總統賴清德代表前往宏都拉斯出席總統卡蕬楚就職典禮，希望台灣與宏都拉斯等中美洲國家持續提升雙邊關係，一起為雙方人民創造更多的福祉。

蔡總統表示，過去幾年來，台灣積極參與中美洲銀行相關計畫，包括協助區域內的會員國強化基礎建設、為中小企業提供融資服務，也一起面對氣候變遷與疫情的挑戰。

總統說，現在全球進入後疫情時代，期待台灣與中美洲能夠繼續密切合作，共同因應挑戰，也創造彼此的繁榮與發展，要實現這個目標需要中美洲銀行與訪賓們的支持。（編輯：謝佳珍）1110801