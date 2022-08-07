促進貿易 宏都拉斯大使：盼接手尼國斷交後市場

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）出身經貿背景的宏都拉斯新任駐中華民國大使布羅德7月中上任以來，已對台宏貿易全面盤點。他表示，他的經貿工作重點在於推廣宏都拉斯的咖啡，並希望接手原本尼加拉瓜對台出口的牛肉、砂糖等市場。

布羅德（Harold Burgos）擁有政治大學經濟學士與拉美排名第一的INCAE商學院企管碩士學位。他近日接受中央社專訪時表示，來台任務之一是增進宏都拉斯對台貿易額，他認為宏國的咖啡、可可、牛肉等都是潛力商品。

布羅德表示，台宏兩國2008年簽屬自由貿易協定（FTA）後，雙邊貿易額顯著成長，但宏國主要對台出口商品是白蝦，咖啡銷量只占一小部分，相對日本、韓國都進口大量宏都拉斯咖啡，他認為對台市場還有很大開發的空間。

布羅德檢視後也發現，台灣消費大量牛肉，很大一部分是從尼加拉瓜進口，台灣還從尼加拉瓜進口不少砂糖，他認為在尼國與台斷交後，應可由宏都拉斯接手這些市場。

布羅德指著桌上一盒立陶宛露特（Ruta）巧克力舉例說，行銷需要故事，也需要創新，不管是透過理念同盟的加值，或透過新口味研發，宏都拉斯在這點上都有些落後，需要注入創造力。

布羅德表示，行銷還要因地制宜，例如宏都拉斯人喜歡帶濃厚苦味的咖啡，台灣人喜歡口味較清淡的咖啡，而成功的商業模式必須能應付客戶各種高標準要求。

布羅德認為，商業模式是宏都拉斯可向台灣學習的重要面向，台灣企業發現問題後，會透過研發取得所需技術來克服問題，宏都拉斯企業則常以成本太貴為由，不願追求創新改變，目前已有些與台、韓合作的創新計畫送交宏國總統評估，希望會有很正向的結果。

布羅德表示，過去12年宏都拉斯發展停滯，今年1月成立的新政府現在有很多事要做，必須推動宏都拉斯往前，在全球層次上競爭，就這點來說，台灣不僅是最好的模範，也實際提供了宏都拉斯許多科學技術面的協助。

根據外交部對各國的簡介，宏都拉斯人口約990萬人，2021年對台灣出口金額為8065萬美元，從台灣進口金額為6810萬美元。（編輯：陳正杰）1110807

宏都拉斯共和國新任駐台大使布羅德（Harold Burgos）接受中央社專訪表示，台灣消費大量牛肉，很大部分是從尼加拉瓜進口，台灣還從尼加拉瓜進口不少砂糖，在尼國與台斷交後，應可由宏都拉斯接手這些市場。中央社記者吳家昇攝 111年8月7日