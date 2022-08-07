宏都拉斯大使：來台傳遞邦誼穩固訊息 實現對美承諾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北7日電）中國挖角台灣友邦宏都拉斯的傳聞不斷，7月上任的宏國駐中華民國大使布羅德表示，宏國總統卡蕬楚親自向他表示，台宏邦誼穩固，這不僅是對台灣的承諾，也是對美國的承諾，「宏國政府跟中國並無接觸」。

布羅德近日在接受中央社記者訪問時證實，美國高度關注宏都拉斯與台灣的邦交，曾透過副總統賀錦麗（Kamala Harris）直接傳達華府的立場。

33歲的布羅德（Harold Burgos） 擔任宏都拉斯新任駐台大使的消息傳出之後，部分台灣媒體曾因他年輕、非外交體系出身，揣測宏國不重視對台關係，因為尼加拉瓜去年12月與中華民國斷交前的末代駐台大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera Andino）也十分年輕。

但涉外人士指出，布羅德長期追隨宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro），成為她的核心幕僚。布羅德7月12日向外交部長吳釗燮遞交到任國書副本時，即曾特別轉達卡蕬楚與宏國外長雷伊納（Eduardo Enrique Reina）的問候。

布羅德接受中央社專訪時表示，他與宏國總統、外長都有長期建立的信任關係，宏國政府任命他擔任大使，可說是宏國總統特別要向台灣傳達「台宏關係很親近、邦誼很穩固」的訊號。布羅德說得篤定，記者因此在訪問結束前，請他在鏡頭前再說一次。

布羅德明確表達宏國新政府對於與中華民國邦交的立場，意義十分重大。卡蕬楚去年11月29日總統大選前發表政見時，曾提到可能轉與中國建交，雖然她當選後重新表態將與台灣維持邦交，但台宏關係仍不時被形容為處在危機當中。

對此布羅德不諱言，他作為駐台大使需要有信心，因此他赴任前曾親自向卡蕬楚確認政府的立場。他說，卡蕬楚向他保證會與台灣維持邦交，而且宏國政府跟中國沒有接觸。他知道中國會努力嘗試，通常是透過教育或商業管道，「但中國跟宏國行政部門目前沒有直接往來」。

布羅德表示，他知道在宏國國會有部分議員認為美國無法幫助宏都拉斯，或許中國可以，但那只代表一種多元意見，對宏國行政部門來說「不是選項」。

布羅德說，卡蕬楚派他出使台北，同時是向美方傳達訊息，宏都拉斯將維持跟美國緊密的關係，特別在當前局勢下，這點非常重要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國國務院官員2月曾在國會聽證會證實，賀錦麗出席卡蕬楚就職典禮時，曾親自關切台宏邦交。美國駐宏都拉斯大使杜古（Laura Farnsworth Dogu）獲提名時也強調，鞏固台宏邦交將是她上任後的「優先事項」。

布羅德對此表示，在美國與宏都拉斯的高層對話中，台灣議題確實是重要議題。他說，賀錦麗參加卡蕬楚就職典禮時與宏國政府高層對話，最重要的議題是移民，其次就是宏國與台灣的邦交。（編輯：陳正杰）1110807