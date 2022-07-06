瓜地馬拉總統愛台灣 遭打趣會讓其他駐瓜國使節吃醋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北6日電）瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）盛讚台灣是「唯一真正盟邦」，一名涉外人士透露，因為賈麥岱太常把「愛台灣」掛嘴邊，還曾被瓜國官員打趣提醒，要小心引起其他國家的駐瓜使節「吃醋」。

賈麥岱日前接受英國投資雜誌拉美投資客（LatAm Investor）專訪時曾宣示，只要他總統任期內，瓜地馬拉都將維繫與台灣的邦交。

中華民國駐瓜地馬拉大使鄭力城今天接受中央社跨海訪問時表示，賈麥岱確實常稱讚台灣是瓜地馬拉「最佳友邦」，主要是因為台灣對瓜地馬拉的援助非常用心，不論是來自民間或政府單位，都盡量提供瓜地馬拉人民最迫切需要的。

鄭力城指出，台灣政府援贈瓜地馬拉人道米糧，其中1000多噸在今年運抵，因為最近瓜地馬拉面臨雨季水災，加上俄羅斯入侵烏克蘭造成的糧價高漲，台灣援贈稻米成為「及時雨」，目前正加緊發放中，希望能協助瓜地馬拉平抑糧價、減低糧荒。

鄭力城說，台灣協助瓜地馬拉興建的奇馬特南哥醫院（Regional Hospital of Chimaltenango）去年動工，目前興建進度超前，或許在今年底就可望完工，將嘉惠瓜地馬拉更多有醫療需求的民眾。

鄭力城表示，台灣在瓜地馬拉遭逢疫情的第一時刻伸援，也讓瓜地馬拉政府與人民都很感念，賈麥岱在多個外交場合都持續提到這件事，顯示「台灣能幫忙」精神所產生善的循環力量。

鄭力城指出，台灣人民與政府都非常珍視與瓜國的情誼，希望持續強化雙邊友好合作，為瓜國社會發展提供助力。（編輯：蘇志宗）1110706