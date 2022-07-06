瓜地馬拉總統讚台灣是真友邦 盼蔡總統前往訪問

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）台灣連3年捐贈友邦瓜地馬拉輪椅、輔具。瓜國總統賈麥岱5日盛讚台灣是「唯一真正友邦」，並希望邀請總統蔡英文訪問瓜地馬拉，參加即將竣工、台灣捐贈的醫院啟用儀式。

本身使用拐杖、輪椅等行動輔具的賈麥岱（Alejandro Giammattei）昨天在推特（Twitter）發文感謝台灣贈送的輔具。他表示，感謝台灣這位「偉大的盟友與朋友」，真正了解殘疾人的需求。蔡總統今天上午也在推特回應，「這就是朋友該做的」，她將持續努力提升兩國人民福祉。

瓜地馬拉新聞社（Agencia Guatemalteca de Noticias）報導指出，賈麥岱5日主持台灣援贈輪椅及輔具捐贈儀式。賈麥岱致詞除強調台灣與瓜地馬拉的關係極為良好，也表達希望邀請蔡總統訪問瓜地馬拉，親自參加台灣贊助的奇馬特南哥醫院（Regional Hospital of Chimaltenango）竣工啟用典禮。

報導指出，奇馬特南哥醫院的興建，象徵台灣與瓜地馬拉邦誼的新一里程碑，醫院去年6月動工，目前已完成約六成工程。

賈麥岱表示，透過中華民國政府及人民的善舉，見證台瓜彼此的友誼，他誠摯感謝台灣捐贈輪椅及輔具帶來的重要意義，他自己最能深刻體會擁有輪椅將大幅提升有著特殊需求人士的生活舒適程度。

賈麥岱並強調中華民國政府自Covid-19疫情開始，就以物資援贈等行動與瓜國政府及人民同在，雙邊合作面向廣泛，是瓜國唯一真正友邦。

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駐瓜地馬拉大使鄭力城致詞表示，政府透過與慈善民間組織合作，「財團法人普賢教育基金會」及「財團法人曹仲植基金會」已連續三年捐贈輪椅及輔具，今年度捐贈2貨櫃共計294張成人輪椅、158張孩童輪椅及848件輔具，期盼協助瓜國弱勢族群提升生活品質。

出席援贈儀式的還包括：瓜國總統府「第一夫人辦公室社會工作局」（SOSEP）局長羅培茲（Sara LÓPEZ）及57名成人及5名孩童等具特殊需求人士。（編輯：郭無患）1110706