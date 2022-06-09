看好台灣咖啡市場潛力 瓜地馬拉引薦頂級精品豆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北9日電）台灣每賣出10杯咖啡就有一杯來自友邦瓜地馬拉，著眼台灣龐大潛在市場，瓜地馬拉駐台大使館今天再度向台灣引薦44支瓜國各產區冠軍精品咖啡豆，希望帶給台灣咖啡愛好者全新體驗。

瓜地馬拉駐台大使館與中美洲經貿辦事處今天在台灣咖啡研究室共同舉辦「2022 瓜地馬拉咖啡杯測記者會」，邀請瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）、外交部總領事陳昆甫、台灣咖啡協會副理事長吳怡玲及中美洲經貿辦事處主任廖鴻達出席。瓜地馬拉外交部次長芭蕾拉 （Shirley Aguilar Barrera）及瓜地馬拉全國咖啡協會理事長巴里歐斯（ Juan Luis Barrios）也視訊致詞。

廖鴻達表示，目前瓜國咖啡在台市占率約10%到12%，是台灣第4大咖啡進口國，2017年以來瓜國咖啡進口量每年幾乎都有雙位數成長，近幾年受天災及國際咖啡價格上漲影響，瓜國咖啡產量減少、價格提升，但台灣對瓜國咖啡的需求卻不減反增、已成為瓜國咖啡的前10大出口國，顯示台灣民眾已培養出對瓜國咖啡的熱愛與信賴。

葛梅斯表示，瓜國地形豐富，從雨林、高地到火山群都有種植咖啡，瓜國境內有三百種以上的微型氣候，多樣的氣候與地理型態，賦予了瓜國8個不同產區豆品各自獨特的風味。

葛梅斯說，瓜國咖啡的特點，除了多元產區造就的多樣風味外，更重要的是瓜地馬拉咖啡皆由職人手工栽種，相信台灣咖啡愛好者在品嚐瓜國咖啡時，每一口都能嚐到莊園農民傾注其中的熱情、努力與友誼。

吳怡玲表示，她1999年首次前往中美洲參訪時，第一站就是去瓜地馬拉。當時瓜國超前部署、以產區識別並行銷豆品的方式已令她十分驚艷，至今瓜國每個莊園的咖啡，都須經瓜地馬拉全國咖啡協會（Anacafé）的產區認證才能出口，品質、風味都十分有保障。

吳怡玲說，20年前，台灣市場對於瓜國豆品自帶的果酸接受度還不是那麼高，現在消費者除了開始欣賞高海拔咖啡的天然酸味外，也非常享受瓜國各產區豆品不同的風貌，不僅廣為超商與知名連鎖咖啡店愛用，也適合作為精品咖啡單品飲用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葛梅斯說，咖啡深入瓜國人民的生活、一天喝上5、6杯都不成問題，不僅是瓜國在國際上的另類名片，對他個人而言更是與朋友交流的良伴，希望藉著引薦更多新口味咖啡豆，讓台灣咖啡愛好者品嚐更豐富多元的瓜地馬拉咖啡，用咖啡深化與台灣民眾的友誼。

中美洲經貿辦事處表示，往年每年都會邀請台灣廠商組團到中美洲友邦尋找最好的咖啡豆，引薦給台灣民眾，因受COVID-19疫情影響，今年已是連續第2年停辦友邦「尋豆團」，改成將中美洲友邦的優質咖啡產地嚴選直送台灣在台杯測。（編輯：趙蔚蘭）1110609