友邦宏都拉斯與中國外交會談惹議 宏國主流媒體挺台

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（中央社德古西加巴12日綜合外電報導）「德國之聲」報導，出席巴西總統就職典禮的宏都拉斯外長雷依納1日在當地與中國外交部副部長謝鋒雙邊會談，宏都拉斯出現與中國建交的討論，主流媒體則對台灣高度支持。

報導指出，雷依納（Eduardo Enrique Reina）會後向當地媒體表示，對宏都拉斯來說，與中國企業發展貿易及投資關係至關重要，並提及自2011年起開始的帕圖卡（Patuca）水壩工程，盼中國能持續參與投資建設。

消息一出，引發宏都拉斯國內輿論沸騰。台灣數位外交協會理事長郭家佑說：「他們現在也滿多人支持與中國建交的，因為這個水壩工程需要大量資金。」報導表示，該協會是一個透過社群操作對國際行銷台灣的組織，對海外輿論風向了解甚深。

為台灣媒體撰文的宏都拉斯籍專欄作家黃賀南（Fernando Ramos）觀察，現在宏國輿論焦點已經從水壩投資案轉向「整個（與台灣的）外交關係」。

他說：「目前可分成兩派意見，希望轉向與中國建交的人大多是商人，而主流媒體則高度展現出對台灣的支持。商界人士主要就是專注在經濟利益。他們認為中國是世界最大的經濟體之一，與中國建交能打開廣大的市場。」

當地主流媒體則發布了多則反對與台灣斷交的報導，其中「論壇報」報導的標題寫道，「宏台關係是國家發展長久以來的基石」。台灣與宏都拉斯自1941年建交，至今已達將近82年。

在主流媒體的對台支持下，多數宏都拉斯民眾也表態應維持與台灣的外交關係。

黃賀南觀察， 「他們並不認為中國是敵人，不過他們的認知是『台灣就是我們的朋友』。」他大部分的親戚和政界友人皆指出，台灣長期以來都在宏都拉斯有難時伸出援手，並提供獎學金使民間受益。

針對此次宏都拉斯與中國的外交會談，宏國總統府在發布官方消息後便未再表態。黃賀南表示，即使公眾輿論持續發燒，「政府自此一直保持沉默」、「我認為他們正在觀察人民的反應、輿論的走向，再決定該如何正式發言」。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1120112