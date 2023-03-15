邦誼傳變 宏國旅台評論家：中國金援建設可能是誘因

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宏都拉斯總統宣布擬與中國建交，旅台的宏國籍專欄作家黃賀南認為，主要應是財政考量。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）宏都拉斯總統宣布擬與中國建交，旅台的宏國籍專欄作家黃賀南認為，主要應是財政考量，台灣提供援助多為教育等軟實力面，中國可能承諾較多能源、基建工程，形成強烈誘因。

為台灣媒體撰文的宏都拉斯專欄作家黃賀南（Fernando Ramos）今天接受中央社訪問，談到目前宏都拉斯旅台社群的反應，他表示有不少年輕的宏國獎學金生看到消息感到不安，擔憂交換計畫遭到取消，他試圖安撫他們，使他們冷靜。

黃賀南表示，宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）目前僅透過社群網站宣稱有意尋求與中國發展關係，尚未正式宣布與中國建交，這種預告做法相當特殊，跟過去許多拉美國家直接宣布與台灣斷交的方式不同，引起不少討論，但他認為，總統既已公開宣布，「轉圜空間應該非常小」。

黃賀南表示，宏國政府面臨嚴峻財務挑戰，總統卡斯楚當初競選時提出多項建設計畫，若無法實踐政治諾言，將遭受在野黨猛烈攻擊，也可能導致執政黨下屆選舉失利，因此宏國政府近期一直積極尋求外援，今年1月宏國外長才與中國外交部副部長謝峰會晤，就是為了爭取帕圖卡（Patuca）水壩工程金援。

對於台灣是否無法滿足宏國援助需求，黃賀南說，台灣對宏都拉斯提供很多實質幫助，宏國人民很感念，因此先前宏國媒體傳出與中國建交的議論時，很多宏國人都抱持反對立場。

不過黃賀南也坦言，台灣許多援助著重提升軟實力層面，例如提供教育、技術、職訓等，需要較長期才能看到效果，宏國目前面臨能源、電力、基礎建設等問題，迫切需要財務支援，加上中國有龐大市場機會，可能是驅使宏國政府考慮外交轉向的動機。

黃賀南認為，除單純考量兩岸外交角力，宏國更需慎重考量美國因素，根據先前案例，對於選擇跟台灣斷交、跟中國建交的中南美國家，美國常會降級雙邊合作關係，減少對當地金援，輿論也提過不少中國援助跳票情況，這些都是宏國政府需審慎評估的。

黃賀南說，他研判宏國政府現階段應該還沒有跟中國簽署任何協議，若不幸真的走到與台灣斷交這一步，他也希望台灣政府不要懲罰宏國在台獎學金生，驟然終止雙邊的教育交換計畫，因為宏國來台學生是無辜的。

黃賀南說，教育不應該跟政治扯上關係，台灣與許多非邦交國都有教育合作計畫，他希望不論政治情勢如何發展，台灣政府都能保障宏國在台學生的基本權利，「這樣更能彰顯台灣跟中國作法是不一樣的」。

宏都拉斯總統卡斯楚今天在推特（Twitter）宣布擬與中國發展官方關係，外交部上午召見宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Efrain Burgos Castro）表達嚴正關切。（編輯：翟思嘉）1120315