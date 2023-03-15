宏國輿論瀰漫親中論 數位外交協會策動社群助鞏邦誼

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）宏都拉斯總統卡斯楚宣布有意與中國建交，致力從民間角度協助外交工作的台灣數位外交協會今天發動社群力，在各宏國政要的社交網站，轉貼副總統賴清德先前訪宏引發熱潮的漫畫圖，盼協助鞏固台宏邦誼。

不過，台灣數位外交協會理事長郭家佑接受中央社訪問時坦言，根據協會觀察，目前宏國網路輿論一面倒支持與中國建交，多數當地網友認為宏國應脫離美國霸權陰影，投向多邊主義新強權中國，如此將有助宏國振興，走出貧窮與暴力陰霾。

郭家佑表示，有當地網友甚至認為宏國若與中國建交，是執政黨上任優秀的一大步，左翼執政黨跟民意對此消息都歡欣鼓舞，右翼、在野黨則完全不討論這件事。

宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）今天在官方推特（Twitter）宣布，她已請外交部長尋求與中國發展關係。

郭家佑表示，先前宏都拉斯已有數次傳出邦誼不穩徵兆，現階段觀察重點是美國是否會表態。

郭家佑說，卡斯楚在競選總統時期也曾提出與中國建交的政見，不過去年1月副總統賴清德前往參加卡斯楚就職典禮，除獲得卡斯楚接見，也與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同場互動，當時台灣數位外交協會特別繪製一張政治漫畫圖，彰顯「美、台、宏」友好關係，因為是以西文撰寫，在當地快速獲得數千按讚轉發。

郭家佑表示，在那張輕鬆的政治漫畫中，賴清德、賀錦麗、卡斯楚3人並肩坐著談論宏都拉斯當地小吃美食，顯示台、美、宏關係具有強烈連動性，數位外交協會今天特別再將這張備受好評的政治漫畫圖，轉貼到宏國、美國多位政要的社群網路，希望宏國民眾重視台灣的友誼，也思考若與中國建交，將對美宏關係產生重大衝擊。（編輯：翟思嘉）1120315