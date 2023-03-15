台宏邦交生變 外交部召見駐台大使會談30分鐘氣氛嚴肅

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（中央社記者吳昇鴻台北15日電）宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國發展官方關係，外交部今天召見宏都拉斯駐台大使，由外交部次長俞大㵢表達嚴正關切，會談約30分鐘，氣氛嚴肅。宏國大使布羅德回應媒體表示，正在等宏國外交部進一步指示。

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）今天在推特（Twitter）發表聲明，尋求與中國建立正式關係，並表示已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中建交事宜。

台宏邦交傳生變後，外交部召見宏都拉斯大使布羅德（Harold Burgos），他步入外交部面對媒體詢問僅簡單表示等一下再說。不過，布羅德結束會面後改走側門悄悄離開。

布羅德私下回應媒體詢問，僅回應「我們正在等部裡進一步指示」。

外交部發言人劉永健會後向媒體轉述，外交部召見宏國大使，並由主管拉美業務次長俞大㵢表達嚴正關切，會談時間約30分鐘，氣氛嚴肅，會中呼籲籲宏國謹慎斟酌，勿落入中國圈套。

劉永健表示，外交部已屢次向宏國說明台灣是友邦可靠的夥伴，政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展。

對於媒體詢問宏國是否向台灣提新的投資合作計畫，劉永健回應會談未提及此類主題，強調外交部對於台宏邦誼狀況皆有掌握，會持續努力維持雙邊關係。

中華民國與宏都拉斯在1941年建交，邦交關係82年。台宏外交關係近年來頻傳警報，今年初巴西總統就職典禮上，宏國外長雷依納與中國外交部副部長謝鋒舉行雙邊會議，當時宏國對台灣、以及中國的外交意向受到關注。（編輯：郭無患）1120315

宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國發展官方關係，外交部15日召見宏都拉斯大使說明。圖為外交部員工經過一樓大廳宏都拉斯國旗（左4）。中央社記者王騰毅攝 112年3月15日

宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國發展官方關係，外交部15日表示已向宏國政府表達嚴正關切，請宏國謹慎斟酌，勿落入中國圈套。（中央社製圖）