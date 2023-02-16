中國挖角拉美友邦 泛美發展基金會執行長：是我會選台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「泛美發展基金會」（PADF）執行長泰勒（Katie Taylor）首度訪台，受訪時盛讚台灣兼具「善良」與「世界級專業」，若她是個主權國家，會一直選擇與台灣合作。中央社記者趙世勳攝 112年2月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北16日電）美國華府「泛美發展基金會」是台灣在拉美、加勒比海友邦推動援助計畫的重要夥伴，首度訪台的執行長泰勒盛讚，台灣兼具「善良」與「世界級專業」，若她是個主權國家，會一直選擇與台灣合作。

「泛美發展基金會」（PADF）執行長泰勒（Katie Taylor）來台參加「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，精通英、西、葡、法4種語言的她，在接受中央社專訪時，用中文大喊「我愛台灣」，並以台語問候「大家好」、「多謝」，展現超強語言天分。

泰勒表示，PADF與台灣外交部從2012年正式開啟合作，近年也與國合會協力推動許多計畫，迄今已幫助拉美與加勒比海地區超過130萬人，主要工作是幫助弱勢團體應對各種天災人禍。

泰勒認為，台灣援助模式之所以如此成功，不僅在於提供物質援助，更重要是因為「樹立典範」，台灣建立的自由民主、科技先進、重視環保等價值，都足以激勵其他國家。

被問到中國近年以「一帶一路」等投資案拉攏發展中國家，並持續重金挖角台灣友邦，泰勒直言，主權國家做出哪種選擇，她無法置喙，但台灣的良好援助紀錄不言可喻，「選擇跟台灣合作的國家，可以確知自己會獲得一個忠實、長遠的夥伴」。

泰勒表示，台灣是全方位的合作夥伴，不只可給友邦帶來世界級水準的專業協助，台灣也是真實關心當地人民，因此與台灣合作，友邦可仰賴的不僅是字句上的承諾，更是信守約定的精神，「因此如果我是一個主權國家，我會一直選擇台灣」。

泰勒說，那些選擇了「其它合作夥伴」的國家，許多都正意識到所獲得的承諾「表裡不一」，當然每個國家仍能自由選擇要和誰簽署合作契約，她無法介入，但作為PADF負責人，她絕對相信台灣的所作所為才真正對友邦有益，「拉美、加海友邦皆因有台灣這個夥伴變得更好」。

泰勒表示，她一來就深刻感受到台灣人的好客與真誠，但台灣不只在人性層次很卓越，她與各單位互動時，感受到的「世界級專業」更讓她印象深刻。

泰勒解釋，台灣的世界級專業性展現在以數據、證據、研究為基礎，台灣擅長以非常繁複的科學技術處理龐雜流程，並能深入分析問題，不是所有組織都能做到這點。

泰勒表示，PADF未來將與台灣擴大合作的重點領域，包括婦女保障、人口販運、移民難民議題等，並將與私人企業合作，透過教育、就業推動更永續的生活方式。

泰勒表示，台灣與PADF將一起應對拉美與加海地區最複雜困難的挑戰，包括嚴重天災、貧窮人口比例高、缺乏健全社會網絡、罪犯與武裝團體盛行、威權主義興起等，「挑戰很多很難，但我們會一起面對、克服。」

PADF隸屬於「美洲國家組織」（Organization of American States），成立於1962年，宗旨是整合各方資源，協助拉丁美洲及加勒比海地區各國人民改善生活水準、因應天然災害、促進人權及保護環境。台灣與PADF在貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖文森、聖露西亞、巴拉圭等多國合作。（編輯：翟思嘉）1120216