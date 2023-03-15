台宏邦交生變 財長：不影響台灣中美洲銀行會員資格

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（中央社記者張璦台北15日電）宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國發展官方關係，財政部長莊翠雲今天表示，台灣在中美洲銀行（CABEI）善盡責任，宏國此舉將不會影響台灣在CABEI的會員國資格，後續將與外交部密切聯繫。

外交部今天發布新聞稿指出，有關宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）在推特（Twitter）宣布與中國發展官方關係一事，外交部已掌握訊息，並已向宏國政府表達嚴正關切。

據財政部官網，台灣是CABEI第一大持股會員國，理事會則是CABEI最高權力機構，台灣現任理事為財政部長，副理事為中央銀行副總裁。

立委今天在財委會關切，CABEI成員國近年陸續與台灣斷交，是否影響台灣的會員國資格。

莊翠雲表示，CABEI目前有15個會員國，有些是台灣友邦，有些則不是，宏都拉斯最新舉動，將不會影響會員資格與權益，因為台灣在CABEI善盡會員責任，財政部會進一步跟外交部密切聯繫、了解情況。

CABEI有15個會員國，包括5個創始會員國，即瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜及哥斯大黎加；3個區域內非創始會員國，即多明尼加、巴拿馬及貝里斯；7個區域外會員國，即中華民國（台灣）、墨西哥、西班牙、阿根廷、哥倫比亞、古巴及韓國。（編輯：翟思嘉）1120315