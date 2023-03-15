宏都拉斯擬與中國建交 分析：衝著蔡總統會晤麥卡錫來

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（中央社記者李雅雯台北15日電）台宏邦交生變，宏都拉斯擬與中國建交。學者分析，選在這個時間點釋出與中國建交訊息，這與總統蔡英文將過境美國會晤美國眾議院議長麥卡錫、密克羅尼西亞與台談建交有關。

政治大學外交系副教授、前外交部研究設計委員會主委黃奎博15日接受中央社訪問，他在訪問中作出上述表示。

黃奎博指出， 宏都拉斯 宏都拉斯小檔案 首都：德古西加巴

面積：112,492平方公里

人口：990萬人

語言：西班牙語

建國簡史：宏都拉斯位於中美洲，1821年脫離西班牙統治宣布獨立，與其他中美洲國家臣屬於墨西哥帝國，1823年墨西哥帝國傾覆後，中美洲各國組成聯邦。1838年宏都拉斯退出聯邦，自成獨立共和國。 資料來源：外交部 看更多 關閉 擬與中國建交消息一直都有，外媒也經常點名其為台灣邦交國「變心」名單。宏都拉斯擬與中國建交消息在這個時間點拋出，推估這與總統蔡英文擬會晤麥卡錫（Kevin McCarthy）、太平洋島國密克羅尼西亞與台灣談建交有關。

他強調，倘若總統蔡英文僅是過境美國，不一定會誘發宏都拉斯擬與台灣斷交這件事情，關鍵在於這趟過境將和麥卡錫會晤。中國特別在意台灣與美國議會的來往，擔憂「綠燈」一個個亮起來，會進一步地推升台美關係。

他指出，中國必須透過具體動作去實踐「威脅可信度」，也就是讓你知道，在踩到其所主張的兩岸關係紅線時，一定會換來一些反應、反制；宏都拉斯擬與中國建交訊息背後帶來的不滿意涵，除了是傳遞給台灣執政者，也是在告知華盛頓。

他說，過往外交休兵，其實中國也樂見；不過現在的國際情勢則是讓中國寧可犧牲台灣人民好感度，也要捍衛其所主張的「一中原則」。

黃奎博表示，台灣需友邦在國際場合、國際組織為台灣發聲，台灣不能只期望以美國為首的西方國家在推特上發個文為台灣說話，台灣需要的是具備法律性質正式活動紀錄，這些有賴於友邦促成，「尤其這些邦交國認可了我們是中華民國主權獨立國家」。（編輯：周慧盈）1120315