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外交部：宏都拉斯稱台拒絕增援非完整實情 已盡最大善意

2023/3/16 11:08（3/16 11:20 更新）
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宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚宣布與中國發展官方關係。圖為外交部一樓大廳仍放置宏都拉斯國旗（右1）。中央社記者王騰毅攝 112年3月15日
宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚宣布與中國發展官方關係。圖為外交部一樓大廳仍放置宏都拉斯國旗（右1）。中央社記者王騰毅攝 112年3月15日
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（中央社記者黃雅詩台北16日電）宏都拉斯外長雷依納稱擬與中國建交是因台灣拒絕增加財務援助。外交部今天表示，台灣對宏方提議始終積極回應，「盡最大善意、在能力範圍內表達協助宏都拉斯的誠意」，宏國外長談話未完整反映雙方溝通實情。

法新社15日報導，宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）告訴Canal 5電視頻道，宏國要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並且研究「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但沒有獲得積極回應。

外交部今天發布新聞稿回應指出，台灣自宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚 （Xiomara Castro，另譯卡蕬楚）去年1月上任以來，即依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫。

外交部表示，曾數度向宏方表示，台灣願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾，台灣與宏方的溝通努力從未間斷。

外交部指出，台灣對宏方的提議自始至終均積極回應，並本於最大善意，在能力範圍內表達協助宏都拉斯的誠意，宏國外長昨天專訪中的談話，並未完整反映雙方溝通實情。

外交部表示，對於兩國關係出現警訊，迄今仍努力維持邦誼，盡最大努力爭取，但絕不會與中國進行金錢競逐，同時提醒宏國政府既已飽受債務問題困擾，切勿飲鴆止渴，反而陷入中國債務陷阱。（編輯：郭無患）1120316

#宏都拉斯
#台灣
#中國
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