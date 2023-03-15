宏中擬建交 學者：中國圖打擊政府威信影響選舉

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宏都拉斯擬與中國建交。外交部15日召見宏都拉斯駐台大使表達關切。許多媒體到外交部關注台宏邦誼狀況，一樓大廳仍放置宏都拉斯國旗（右1）。中央社記者王騰毅攝 112年3月15日

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（中央社記者李雅雯台北15日電）台宏邦交生變，宏都拉斯擬與中國建交。台灣大學政治學系副教授陳世民表示，在總統蔡英文過境美國前夕釋出這個消息，中國打擊蔡政府威信、影響台灣總統大選意圖明顯。

陳世民15日接受中央社訪問表示，台灣可能減損宏都拉斯這一個友邦的傳言一直都有，宏都拉斯擬與中國建交消息恰在總統蔡英文過境美國會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）前夕被拋出，打擊蔡政府威信與影響台灣總統大選意圖明顯。

他說，總統蔡英文即將在美國會晤美國政壇第三號人物麥卡錫，對於台灣來說，這是一個外交突破，卻不是北京願意見到的場面，於是透過挖走台灣邦交國方式去弱化蔡政府威信，也試圖藉此影響台灣總統大選，使得人民批評對內，達到分化目的。

他說，宏都拉斯正在爭取帕圖卡（Patuca）水壩工程費用金援，或許由於費用過於龐大，未能獲得台灣支持，於是其又轉向中國尋求資源，盼能在兩岸問題中「漁翁得利」。

他認為，台灣走的路線是踏實外交，外交成果不一定是以邦交國數量論斷，大力拓展台灣與美國、中東歐等民主國家關係也是一個推進。台灣人民對於台宏邦交生變也要認知到，這是北京在打壓台灣，應該團結起來對抗這股外來勢力。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山告訴中央社，目前兩岸關係不好，沒有對話、沒有協商，外交關係競逐就是零和遊戲。中國選在總統蔡英文過境美國前夕挖走台灣邦交國，明顯在對蔡政府施壓；這也是為了給美國難堪，「中南美洲一向被稱為美國後院」。

趙春山表示，目前中國對台策略採取穩定現狀優先。尤其台灣即將迎來總統大選，在選舉前夕，中國力求兩岸穩定、維持現狀，不會有過激大動作，推估北京會對總統蔡英文過境美國一事有些反應，不過仍以避免衝突為前提。（編輯：邱國強）1120315