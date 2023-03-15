台宏邦交生變 大學願盡力照顧宏都拉斯留學生

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（中央社記者陳至中台北15日電）宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚今天宣布將與中國發展官方關係，台、宏邦交生變。台大等校今天緊急聯繫在台宏都拉斯學生、安撫心情，並通知將透過各項機制，盡力照顧他們繼續學業。

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）今天在推特（Twitter）發表聲明，尋求與中國建立正式關係。外交部今天召見宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos），由外交部次長俞大㵢表達嚴正關切，會談約30分鐘，氣氛嚴肅。

根據教育部統計，111學年度宏都拉斯在台大專校院就讀學生人數共359名，包括正式修讀學位220名、華語生138名、交換生1名。今天消息出爐後，各校都透過各種管道，安撫宏都拉斯留學生的心情。

台灣大學國際長袁孝維接受媒體聯訪表示，目前校內有31名宏都拉斯學生，其中29人是拿外交部的獎學金來台，邦交生變，可能會影響他們的補助。站在學校立場，會希望外交部不要停止獎學金，但如果要停發，學校會盡力協助學生申請其他獎學金、提供校內外工讀機會、或媒合企業協助，幫助學生繼續完成學業。

袁孝維也提到，學校已經發出關懷電子郵件，請宏都拉斯學生不要驚慌，任何心情或經濟上的問題，都可以向校方尋求協助；台大也有拉丁美洲同學會，可以互相關懷。袁孝維說，現階段情況不明，希望學生先安定心情，再關注後續發展，學校一定會有因應措施。

陽明交通大學國際長徐文祥接受中央社電訪表示，目前校內有7名宏都拉斯學生，另有一人暫時休學。有一名碩士生、一名博士生拿外交部獎學金來台，今天得知訊息後，都緊張地向學校詢問獎學金問題。

徐文祥表示，外交部獎學金多半會受邦交影響，學校只能配合國家政策，但學生既然願意來台，學校就該盡力照顧，校內還有很多獎學金可以申請，只要學生有意願留台並維持課業表現，一定都能獲得協助，校方也都會鼓勵把學位唸完。

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政治大學一名不願具名的宏都拉斯學生受訪表示，卡斯楚爭取連任時，就有提出與中國建交的政見，他因此有了心理準備。但如今可能要成真，還是感到非常驚訝，畢竟台灣和宏都拉斯建交非常多年，沒想到會走到這一天。

這名宏都拉斯學生說，他很喜歡台灣，尤其是台灣是一個安全的地方。面對邦交的變化，他作為一名學生，能做的事情不多，但會盡力維持正常的學習生活，並珍惜在台的友誼。（編輯：陳政偉）1120315