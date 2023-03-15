台宏邦交傳生變 游錫堃：提醒認清中國本質

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宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）宣布將與中國發展官方關係，立法院長游錫堃（左）表示，所有的友邦國家要認清中國的本質，中國會霸凌或欺負任何一個國家，這樣的政權是非常危險的，如果讓中國更加壯大，是全球民主國家的浩劫。中央社記者姜宜菁攝 112年3月15日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）立法院長游錫堃今天以「詩說台灣民主路」為題，與虎尾科大學生分享台灣民主源流。針對台宏邦交可能生變，他指出，中國會霸凌任何一個國家，若讓其壯大是全球民主國家浩劫。

游錫堃下午到雲林虎尾科技大學演講，以「詩說台灣民主路」為題，與學生分享台灣民主源流，再現台灣文學創作及其蘊藏的時代之聲，並在會前接受媒體訪問。

針對宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國發展官方關係，游錫堃認為，所有友邦國家要認清中國本質，中國會霸凌或欺負任何一個國家，對內壓迫對外擴張，這樣的政權是非常危險的，如果讓中國更加壯大，是全球民主國家浩劫。

記者追問，身兼民進黨主席的副總統賴清德今天完成民進黨總統初選登記，游錫堃強調，依立法院組織法規定，院長不能參與黨務工作，所以他以立法院院長身分，祝福所有要參選2024總統大選的人。

游錫堃說，賴清德現為副總統、民進黨主席，也曾擔任過立委，在立法院表現很好，也是立法院的榮譽顧問，在各方面經驗豐富，具有能力、領袖氣質可以領導國家，以立法院長身分祝福他。

游錫堃演講時，以台灣漢詩講述台灣民主歷程，並分享其讀史心得，自1895年台灣武裝抗日談及民主啟蒙運動，展現當時台灣人民如何以文化表達民主與自治訴求，還有二戰後國民政府來台發生白色恐怖與美麗島事件，說明台灣民主源流，並勉勵人民才是國家的主人，應鞏固台灣民主意識。

游錫堃現場吟誦當時期文人漢詩，也分享自身漢詩創作，推廣吟唱藝術外，也共同推動本土語言的傳承與發展。（編輯：孫承武）1120315