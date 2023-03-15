宏都拉斯擬與中國建交 北京：歡迎有關表態

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（中央社台北15日電）針對宏都拉斯總統卡斯楚表示已指示外長處理與中國建交事宜，中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，歡迎宏都拉斯方面的有關表態。

台灣的中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）今天在推特發表聲明說，她已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。

澎湃新聞報導，中國外交部今天的例行記者會上，有記者問道，中方是否已經收到了宏都拉斯官方的建交通知，以及中國什麼時候會和宏都拉斯正式建交？

汪文斌並未直接回覆上述問題，他說：「我們歡迎洪（宏都拉斯）方的有關表態」。

汪文斌表示，世界上181個國家在「一個中國」原則基礎上和中國建交的事實充分證明，和中國建交是「順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇」。

他說，中方願在「一個中國」原則基礎上，和包括宏都拉斯在內的世界各國發展友好合作關系。（編輯：張淑伶/邱國強）1120315