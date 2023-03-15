台宏邦交生變 趙怡翔：中國釋壓力影響台灣大選

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（中央社記者劉建邦台北15日電）中美洲友邦宏都拉斯傳擬與中國建交。前駐美代表處政治組長趙怡翔今天表示，中國在台灣重大選舉前，對台釋出政經、軍事等壓力，目的是恐嚇台灣人選出對中國較有利的執政黨。

中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）今天在推特（Twitter）發表聲明說，她已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。

民進黨台北市議員趙怡翔透過（Facebook）表示，傳出宏都拉斯總統指示將與中國建交，代表與台灣的外交關係可能會終止。

他說，以歷史宏觀來看，中國在台灣重大選舉前，對台釋出政治、經濟與軍事壓力，這是難免的，中國目的就是恐嚇台灣人民選出對中國較有利的執政黨。

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他指出，中國透過影響力操作、金錢外交收買開發中的國家，動搖其外交抉擇，這是中國非常擅長領域，像是密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）最近曾公開揭露中國各種威脅、賄賂該國高官的行徑，這些都是中國外交的日常。

趙怡翔表示，台灣民眾要清楚了解，中國斷掉台灣的邦交國，不僅是對中華民國政府的攻擊，也是藉此動搖民主選舉，並破壞第三方邦交國家逐漸邁向民主的制度，值得全體國人共同譴責。（編輯：李錫璋）1120315