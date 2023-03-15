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Google、GPT-4對尬 專家：AI發展超乎預期 將取代中低階工作者
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台宏邦誼生變 朱立倫：丟槍丟人又丟友邦

2023/3/15 15:04（3/15 15:41 更新）
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宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）宣布將與中國發展官方關係，國民黨主席朱立倫（左）15日在國民黨中常會表示，政府國防沒能力，丟槍丟人丟士氣，現在外交又丟友邦，恐創下歷史最低的13個邦交國。中央社記者謝佳璋攝 112年3月15日
宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）宣布將與中國發展官方關係，國民黨主席朱立倫（左）15日在國民黨中常會表示，政府國防沒能力，丟槍丟人丟士氣，現在外交又丟友邦，恐創下歷史最低的13個邦交國。中央社記者謝佳璋攝 112年3月15日
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（中央社記者劉冠廷台北15日電）宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國發展官方關係，國民黨主席朱立倫今天說，政府國防沒能力，丟槍丟人丟士氣，現在外交又丟友邦，恐創下歷史最低的13個邦交國。

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）今天在推特發表聲明，尋求與中國建立正式關係，並表示已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中建交事宜。

朱立倫今天下午在國民黨中常會表示，國防方面，最近丟槍丟人丟士氣，國外媒體汙辱國軍有9成退伍軍人投共、親共，成為共諜，三軍統帥卻未出面講話，請問士氣在哪裡，丟槍丟人丟士氣，是國防最大危機。

朱立倫表示，現在外交危機又出現，還會丟友邦，從馬政府時代穩定的22個友邦，到今天可能變成歷史最低13個友邦，全民看到內政無能，對國防、外交、兩岸又沒能力的民進黨政府。

朱立倫指出，國民黨更應該努力，讓民眾看到國民黨走對的路，親美、友日、和陸的路線，不但獲得國際友邦、友人支持，同時也能在兩岸交流對話；國民黨更要堅定為民眾拚好日子，讓大家感受到國民黨執政縣市長、國會、議會黨團，都是為民眾拚好日子。

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朱立倫說，接下來面對2024，國民黨會用這樣的原則，團結一致，堅定無私無我，用最公平公正的方式，面對立委選舉；而總統大選要避免一切爭議，團結所有可以團結的力量，讓大家感受到國民黨是有希望，能團結全民，為台灣、中華民國打拚。

此外，朱立倫說，政府大概最有能力的就是拚政治、選舉，沒有能力解決缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資問題，這是最大危機。（編輯：謝佳珍）1120315

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