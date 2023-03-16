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宏都拉斯轉向北京 成中國在拉美影響力增新跡象

2023/3/16 09:58（3/16 11:52 更新）
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宏都拉斯宣布將與中國發展官方關係，這是中國在拉丁美洲影響力日益增強的最新跡象。（中央社製圖）
宏都拉斯宣布將與中國發展官方關係，這是中國在拉丁美洲影響力日益增強的最新跡象。（中央社製圖）
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（中央社墨西哥市15日綜合外電報導）宏都拉斯宣布將與中國發展官方關係，台、宏邦交生變，這是中國在拉丁美洲影響力日益增強的最新跡象。

美聯社報導，數十年來，這個亞洲超級大國針對拉美地區的投資和基礎設施計畫挹注數十億美元。如今，隨著中國與美國拜登政府間的地緣政治緊張局勢升溫，中國在拉美的布局已見成效。

宏都拉斯這番決定，對中國來說是一週內第2次外交政策大變局；中國上週促成伊朗和沙烏地阿拉伯之間恢復外交關係的協議。

宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）今天對記者表示，宏都拉斯對過去與台灣的關係心存「感激」，但與中國的經濟關係，最終促使他們投入北京懷抱。

雷依納說：「這些都是政治決定。世界一直朝著這個方向發展。這是一個複雜的決定，我們理解，但宏都拉斯的外交政策應該尋求造福人民。我們相信這一步將使國家受益。」

在此之前，薩爾瓦多、尼加拉瓜、巴拿馬和多明尼加已相繼宣布與台灣斷交。

宏都拉斯昨天發表的聲明，對拜登政府而言是一記打擊。華府試圖說服拉美地區國家與台灣維持邦交，但徒勞無功。

哥倫比亞艾克斯特納多大學（Externado University）中國相關問題研究教授孔天威（David Castrillon-Kerrigan）說，宏都拉斯的聲明也代表美國政府對拉丁美洲的影響力正在「下滑」。

孔天威說：「對於像宏都拉斯這樣的國家來說，不承認北京政府意味著錯失良機。美國的確正在失去各方面的影響力，尤其是經濟方面，但在外交、政治和文化方面也是如此。」

雷依納告訴美聯社，拜登政府「必須理解並尊重」宏都拉斯的需求和決定。

儘管如此，仍有一些國家堅定地支持台灣，例如巴拉圭和瓜地馬拉。瓜地馬拉官員重申政府「承認台灣是一個擁有民主價值的獨立國家」。

過去20年，中國持續深耕拉丁美洲，積極布局，投資重大基礎設施、能源和太空計畫，慢慢地在這個地區擴增自己的影響力。

根據美國和平研究所（USIP）統計，在2005年至2020年間，中國在拉丁美洲投資超過1300億美元。中國與拉美地區間的貿易也大幅激增，預計在2035年前將達到7000億美元以上。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1120316

#宏都拉斯
#中國
#拉丁美洲
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