宏都拉斯宣布欲與中國建交後 拜登特使陶德前往訪問
2023/3/17 08:25（3/17 09:03 更新）
美國國務院16日表示，總統拜登的高階特使陶德（圖）17日將前往巴拿馬和宏都拉斯。圖為2021年陶德訪台。（中央社檔案照片）
（中央社德古西加巴16日綜合外電報導）美國國務院今天表示，總統拜登的高階特使陶德（Chris Dodd）明天將前往巴拿馬和宏都拉斯。與台灣有多年邦誼的宏都拉斯數天前剛宣布尋求與中國建立正式外交關係。
路透社報導，國務院發布聲明表示，拜登的美洲事務特別顧問陶德將於17日到21日訪問宏都拉斯和巴拿馬。
美國近年一直關注中美洲帶來的移民和安全挑戰，同時重視貿易和發展優先事項。
曾任聯邦參議員的陶德預定會晤宏都拉斯官員和私部門代表，在巴拿馬將與政府官員及金融界領袖會面，並出席美洲開發銀行（Inter-American Development Bank）年度會議。
國務院在聲明中表示：「這些行程推進了美國在西半球促進包容性經濟成長、民主、人權和法治的承諾。」
宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）14日宣布尋求與中國建立外交關係。如果宏都拉斯與台灣斷交，台灣將僅餘13個邦交國。
宏國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）15日說，轉向中國的部分原因是宏都拉斯財務問題和債務纏身，包括積欠台灣6億美元。
美國與台灣雖無正式外交關係，卻是台灣最重要的國際支持者和武器供應國。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1120317
（中央社製圖）
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