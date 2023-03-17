陳建仁：台灣保持誠信 盼宏都拉斯認清中國本質[影]

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（中央社記者王揚宇台北17日電）宏都拉斯擬與中國建交，行政院長陳建仁今天受訪說，台灣一直在能力範圍內協助宏都拉斯的國家建設，也一直保持誠信，希望宏都拉斯能夠認清中國的本質，不要受騙，並維持與中華民國的邦交。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，作上述表示。

媒體詢問，宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）表示，宏國與中國建立外交關係，是因為經濟需要，加上台灣拒絕增加財務援助。

陳建仁說，台灣一直在能力範圍內盡力幫助宏都拉斯的國家建設，而且一直保持誠信；中國一直為了打壓台灣的外交，才給予、挹注這些特定國家相關經費，為了要阻斷台灣外交發展。

陳建仁指出，大家都很清楚，從中國這幾年的一帶一路政策中可以發現，中國對特定國家所做的基金挹注，實際上大部分都是失敗的，而且導致這些國家財政的困頓及通貨膨脹，希望宏都拉斯能夠認清中國的本質，「也希望能夠維持我們的邦交」，不要受騙。（編輯：張均懋）1120317