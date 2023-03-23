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台宏邦交生變 陸委會：中國大撒幣買外交未能評論

2023/3/23 17:24（3/23 17:44 更新）
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陸委會副主委、發言人詹志宏主持23日例行記者會會。對於宏都拉斯恐轉向中國建交一事，詹志宏表示，中國政府從中央到地方，財政狀況皆欠佳，倘若真如外傳要花人民幣數百億元去買一個國家的外交，對此沒辦法評論。中央社記者李雅雯攝 112年3月23日
陸委會副主委、發言人詹志宏主持23日例行記者會會。對於宏都拉斯恐轉向中國建交一事，詹志宏表示，中國政府從中央到地方，財政狀況皆欠佳，倘若真如外傳要花人民幣數百億元去買一個國家的外交，對此沒辦法評論。中央社記者李雅雯攝 112年3月23日
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（中央社記者李雅雯台北23日電）宏都拉斯恐轉向中國建交，陸委會今天表示，中國政府從中央到地方，財政狀況皆欠佳，倘若真如外傳要花人民幣數百億元去買一個國家的外交，對此沒辦法評論。

陸委會23日下午舉行例行記者會，陸委會副主委、發言人詹志宏於會上作出上述表示。

宏都拉斯有意轉和中國建交，同時有消息指出，相關訊息將在總統蔡英文出訪期間公布，背後操作痕跡明顯。

詹志宏對於中國大陸砸錢挖台灣邦交國一事表示，中國財政狀況嚴峻，從中央到地方都財政負擔沉重，連退休老人醫療保險金都被大幅刪減，如果真如外傳要花100、200億元人民幣去買一個國家的外交，「沒辦法評論」。

總統蔡英文即將展開「民主夥伴共榮之旅」，將於3月29日啟程，過境美國、出訪友邦。

詹志宏強調，已經一再地重申，台灣不是中華人民共和國一部分，陸方對於我方外交作為沒有置喙權利，蔡總統出訪同過往歷任總統慣例，不必太過度反應，應以平常心看待，兩岸關係才能穩定。（編輯：陳沛冰）1120323

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