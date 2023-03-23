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台宏邦交生變13/52
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討論建交事宜 宏都拉斯外長率團訪中國

2023/3/23 09:52（3/23 10:23 更新）
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（中央社德古西加巴22日綜合外電報導）宏都拉斯媒體引述宏國外交部知情人士披露，外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）今天率團訪問中國討論雙方建交事宜。

宏都拉斯的「過程網報」（Proceso）指出，不願具名的知情人士透露，雷依納在親政府的代表齊拉亞（Hortensia Zelaya）、宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，或譯卡蕬楚）的女兒等親信陪同下往訪中國。

這則消息已獲宏國總統府事務部長巴斯托（Rodolfo Pastor）及官媒宏都拉斯國家廣播電台（Radio Nacional de Honduras）證實。

宏國的前鋒報（El Heraldo）刊出巴斯托的聲明說：「外長就打開外交關係前赴（中國），會按總統卡斯楚的指示完全公開。」他還提到雷依納與左派「自由重建黨（Freedom and Refoundation Party）的代表們將與中國外長秦剛見面。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1120323

#宏都拉斯
#外長
#中國
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