駐宏都拉斯大使張俊菲返台：已盡了最大善意
2023/3/25 10:54（3/25 14:02 更新）
駐宏都拉斯共和國大使張俊菲（中）25日上午搭機返台，在桃園國際機場被媒體詢及宏國是否向台灣申請援助、貸款等時說：「謝謝，我們都盡了最大的善意。」（讀者提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月25日
（中央社記者魯鋼駿桃園機場25日電）駐宏都拉斯共和國大使張俊菲今天上午返台，在桃園國際機場被媒體詢及宏國是否向台灣申請援助、貸款等時說：「謝謝，我們都盡了最大的善意」，相關問題統一由外交部回應。
外交部23日表示，宏都拉斯
總統卡斯楚
宏都拉斯小檔案
- 首都：德古西加巴
- 面積：112,492平方公里
- 人口：990萬人
- 語言：西班牙語
- 建國簡史：宏都拉斯位於中美洲，1821年脫離西班牙統治宣布獨立，與其他中美洲國家臣屬於墨西哥帝國，1823年墨西哥帝國傾覆後，中美洲各國組成聯邦。1838年宏都拉斯退出聯邦，自成獨立共和國。
資料來源：外交部
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（Xiomara Castro）日前指示與中國發展關係以來，台方持續與宏方溝通，但宏國堅持派外交部長前往中國洽商建交，嚴重傷害台灣政府與人民感情舉措，決定立即召回駐宏大使，以表達強烈不滿。
秀瑪菈．卡斯楚小檔案
- 生日：1959年9月30日
- 經歷：曾於2013年、2017年和2021年參選宏都拉斯總統，於2021年當選，成為宏都拉斯第一位女總統。
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此外，宏都拉斯副外交部長證實曾多次向台灣要求20億美元（約新台幣606億元）用於外債重組，當地投資工廠及協助建設醫院。（編輯：李明宗）1120325
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