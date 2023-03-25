更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1-2月千萬得主 幸運兒全家花58元買吐司抱走大獎
首頁 / 政治
台宏邦交生變
新聞專題
台宏邦交生變3/52
首頁 / 政治

駐宏都拉斯大使張俊菲返台：已盡了最大善意

2023/3/25 10:54（3/25 14:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐宏都拉斯共和國大使張俊菲（中）25日上午搭機返台，在桃園國際機場被媒體詢及宏國是否向台灣申請援助、貸款等時說：「謝謝，我們都盡了最大的善意。」（讀者提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月25日
駐宏都拉斯共和國大使張俊菲（中）25日上午搭機返台，在桃園國際機場被媒體詢及宏國是否向台灣申請援助、貸款等時說：「謝謝，我們都盡了最大的善意。」（讀者提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿桃園機場25日電）駐宏都拉斯共和國大使張俊菲今天上午返台，在桃園國際機場被媒體詢及宏國是否向台灣申請援助、貸款等時說：「謝謝，我們都盡了最大的善意」，相關問題統一由外交部回應。

外交部23日表示，宏都拉斯

宏都拉斯小檔案

  • 首都：德古西加巴
  • 面積：112,492平方公里
  • 人口：990萬人
  • 語言：西班牙語
  • 建國簡史：宏都拉斯位於中美洲，1821年脫離西班牙統治宣布獨立，與其他中美洲國家臣屬於墨西哥帝國，1823年墨西哥帝國傾覆後，中美洲各國組成聯邦。1838年宏都拉斯退出聯邦，自成獨立共和國。

資料來源：外交部

看更多
關閉
總統卡斯楚

秀瑪菈．卡斯楚小檔案

  • 生日：1959年9月30日
  • 經歷：曾於2013年、2017年和2021年參選宏都拉斯總統，於2021年當選，成為宏都拉斯第一位女總統。
看更多
關閉
（Xiomara Castro）日前指示與中國發展關係以來，台方持續與宏方溝通，但宏國堅持派外交部長前往中國洽商建交，嚴重傷害台灣政府與人民感情舉措，決定立即召回駐宏大使，以表達強烈不滿。

此外，宏都拉斯副外交部長證實曾多次向台灣要求20億美元（約新台幣606億元）用於外債重組，當地投資工廠及協助建設醫院。（編輯：李明宗）1120325

#張俊菲
#外交部
#台灣
延伸閱讀
宏都拉斯外長赴中國 外交部召回大使表達強烈不滿AIT：美強烈鼓勵所有國家與台擴大交往 站在民主一方俞大㵢：若非中國干擾 台灣早已在阿根廷設大使館台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反中共挖台灣邦交國 陸委會民調：8成4民眾不認同BBC紀錄片聚焦台灣抵抗中國威脅 指拒絕統一已是主流
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
宏都拉斯副外長證實：曾向台灣請求金援20億美元