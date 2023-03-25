AIT：美強烈鼓勵所有國家與台擴大交往 站在民主一方

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）台宏邦交岌岌可危，美國在台協會今天表示，中國常以不會兌現的承諾換取外交承認，台灣則可為合作夥伴帶來重大的持續性助益，美國強烈鼓勵所有國家擴大與台交往，持續站在民主的這一方。

美國在台協會（AIT）發言人向中央社表示，雖然宏都拉斯有意與台灣斷絕外交關係，並支持中華人民共和國的行為，是一項主權決定（sovereign decision），重要的是須注意，中國經常做出許多承諾換取外交承認，但最終卻未兌現，在拉美和世界各地，最近都可見許多此類案例。

AIT發言人在聲明中指出，無論宏都拉斯的決定如何，美國都將根據長期以來的「一個中國」政策，繼續深化擴大與台灣的交往。

AIT發言人表示，台灣是一個可靠與理念相近的民主夥伴，台灣在世界各地的伙伴關係，都為那些國家人民帶來具重大意義與持續性的助益。

AIT發言人在聲明中強調，美國強烈鼓勵（strongly encourage）所有國家擴大與台灣的交往，並繼續站在民主、良善治理（good governance）、透明化以及遵守法治的一方。

台宏斷交箭在弦上，宏都拉斯外交部長22日依照宏國總統指示率團出訪中國，與中國外交部長秦剛會面。外交部日前宣布主動召回駐宏都拉斯大使張俊菲，張俊菲已於今天上午返抵台灣。她在機場受訪時表示，「我們都盡了最大的善意」。（編輯：林淑媛）1120325