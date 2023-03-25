在台宏國人：台灣像第二故鄉 永遠心存感激[影]

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宏都拉斯擬與台灣斷交，多名在台宏國僑民、學生25日出面表達對台感謝之情，其中多數人都是青少年時就來台念書；他們手持兩國國旗高喊「謝謝台灣」。中央社記者趙世勳攝 112年3月25日

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）宏都拉斯擬與台灣斷交，多位在台宏國僑民、學生今天出面表達對台灣的感謝，其中多數都是青少年時就來台念書；他們表示，「台灣就像第二故鄉」，對台灣提供的一切，會永遠心存感恩。

宏國在台僑民今天原擬在台大舟山路一場活動發表演說，後因與主辦單位協調場地未果，改在路口接受媒體聯合訪問。

目前從事數字行銷工作的白瑞恩（Marcelo Barahona）表示，他今年24歲、來台約5年半，他們發起這個「感謝台灣」活動並無政治意涵，也不認為能影響宏都拉斯政府的決定，純粹是希望有個向台灣多年栽培致謝的機會，畢竟宏台邦誼超過80年，不應默默劃下句點。

根據教育部統計，宏都拉斯在台灣大專院校就讀人數共359人，包括正式修讀學位外國學生220人、華語生138人、交換生1人。其中，由外交部提供的台灣獎學金生在學人數為104名。

過去許多拉美國家與台灣斷交後，會直接將在台學生轉介至中國就學。對於是否有轉赴中國打算，目前就讀新竹元培醫事科技大學的勞達雷斯（Henry Raudales）說，他是自費來台學習，沒有領獎學金，且他的台灣妻子已懷孕，他會選擇繼續留在台灣。

多名在台宏都拉斯僑民、學生25日出面表達對台灣的感謝，目前從事數字行銷工作的白瑞恩（Marcelo Barahona）（圖）受訪表示，他們發起這場活動並無政治意涵，也不認為能影響宏都拉斯政府決定，純粹是希望有個向台灣多年栽培致謝的機會，中央社記者趙世勳攝 112年3月25日

白瑞恩表示，依照過去案例，確實有些學生在斷交後會轉赴中國或回宏都拉斯念書，也可能申請其它計畫去第3國，不過他本身已畢業並留在台灣工作，他很感謝台灣給了他一個人生「全新開始」契機，這是很多宏國留學生的共同心聲。

今年26歲的羅繼理（Henry Raudales）表示，他已來台近9年，他會繼續選擇留在台灣。

羅繼理說，近來台灣民眾可能不斷在媒體看到，宏都拉斯想和台灣斷交，但他們很想表達，在台宏國人對台灣的實際感受，就是除了感謝、還是感謝。

羅繼理指出，台灣曾提供宏都拉斯許多援助計畫，在宏國遭遇水災或疫情最嚴重時，台灣也不吝伸出援手，在他們心中台灣是「真正的朋友」，他們只想誠心表達對台灣政府與人民的謝意。（編輯：林克倫、楊凱翔）1120325