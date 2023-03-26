外交部上午9時30分召開記者會 宣布與宏都拉斯斷交

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（中央社台北26日電）中美洲友邦宏都拉斯推動與中國建交，外交部今天上午9時30分將召開記者會，宣布與宏國斷交。



宏都拉斯總統卡斯楚日前指示與中國發展關係，台灣持續與宏方溝通，但宏國進一步派遣外長赴中國洽商建交，外交部決定立即召回駐宏大使，表達強烈不滿。



此外，宏都拉斯外交部次長承認向台灣洽索相當於新台幣600億元的援助，且批台灣「已讀不回」。



外交部回應，除了台灣駐宏都拉斯大使張俊菲曾銜命多次與宏國外交部磋商外，外交部次長俞大㵢更曾親赴宏國向宏國政府說明台灣的回應方案，外交部也數度約見宏國駐台大使布羅德當面說明，請布羅德務必向宏國外交部忠實轉達台灣的對案與協助的誠意。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。1120326（編輯：潘羿菁）1120326

影片來源：中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉