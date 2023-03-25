宏都拉斯副總統、在野黨表態挺台 砲轟總統賣主權給中國

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）宏都拉斯總統推動與中國建交，宏國第一副總統納斯拉亞今天公開表態反對，並直嗆第一家庭擅作主張。他質疑，宏國為何要因一個權貴家庭和其20萬黨羽一時心血來潮，就捲入美中強權戰場。

宏國最大在野黨「國家黨」（Partido Nacional）也痛批，宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，又譯卡蕬楚）正在「出賣主權給中國」，國家黨的國會黨團將提出緊急動議，要求不要拋棄與台灣的邦交關係。

納斯拉亞（Salvador Nasralla）原為宏國知名電視主持人，享有「電視先生」美譽，他領導的救世主黨（Savior of Honduras Party）去年與卡斯楚領導的自由重建黨（Libre）結盟贏得大選，算是卡斯楚的「高階盟友」。

納斯拉亞今天在推特（Twitter）發文指出，宏都拉斯若與中國建立關係，將帶來嚴重後果並使宏國陷入貧困，他想問，「難道宏國要因為一個權貴家庭和其20萬追隨者的心血來潮，就捲入兩大強權的戰場嗎？」

納斯拉亞對於中國開出的種種支票也不埋單，他直言，「宏都拉斯球迷都很窮，迫切需要的不是像哥斯大黎加那樣的體育場。」哥斯大黎加2007年與台灣斷交，中國在哥斯大黎加援建一座占地近10萬平方公尺的大型體育場，被視為「建交禮物」。

宏國媒體「新聞報」（La Prensa） 24日報導，宏國最大在野黨「國家黨」對於宏國政府突然決定與台灣斷交感到不滿，痛批宏國政府此舉是將主權與尊嚴賣給出價最高者。

新聞報引述，國家黨認為，多數宏國民眾對於與台灣斷交感到遺憾，台宏已維持超過80年的兄弟情誼，宏國不應忘記台灣對中美洲國家的長期貢獻。

國家黨痛批，宏國執政黨自由黨拋下台灣，擁抱中國共產主義，中國只不過多給了幾塊美元，就換得宏都拉斯成為極權主義陣營的附庸，自由黨領導的政府對宏國內政、外交都造成嚴重損害，「當初投票選出他們的人，今天都在淚流滿面地懺悔自己的錯誤」。

宏都拉斯總統卡斯楚14日無預警在推特發文宣布，已指示外交部長尋求與中國建立外交關係，宏國外長22日率領代表團赴中國談判，台灣外交部旋即召回中華民國駐宏都拉斯大使張俊菲表達強烈不滿，張俊菲今天上午返抵台灣，她在機場受訪時強調台灣已盡了最大善意。（編輯：林興盟）1120325