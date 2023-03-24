前白宮國安顧問：台灣應自豪不以金錢利誘邦交

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（中央社記者吳昇鴻台北24日電）台灣與宏都拉斯邦誼生變，美國前白宮國安顧問歐布萊恩今天表示，以往外交轉向中國的國家，並未實現與北京當局建交的美好幻想，反而走向更腐敗、社會更動盪的局面；台美為民主法治社會，不以金錢利誘特定國家做為外交手段，應感到自豪。

全球台灣研究中心（GTI）美台工作小組訪賓一行，包含美台工作小組主席、前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）及數名華府智庫學者等人20日至24日訪台。期間歐布萊恩接受總統蔡英文頒授「特種大綬景星勳章」，表彰對台美關係的貢獻。

訪問團離台前舉辦記者會，面對媒體提問，美國2021年警示要避免台灣友邦外交轉向，如今宏都拉斯官員率團赴中討論建交，未來美方如何協助與確保台灣友邦邦誼。

歐布萊恩表示，台灣在國際上和許多盟友維持重要關係，應著重於深化與美國等其他民主國家的非官方連結，不過，話雖如此，與台灣具有邦交的國家依然重要，因其有利於台灣維持國際地位，協助第三世界國家社會發展。

歐布萊恩指出，可惜以往許多選擇放棄台灣、外交轉向中國的國家，並沒有實現與北京當局建交的美好幻想，取而代之的是走向腐敗、社會更動盪的情況，成果皆不如預期。

歐布萊恩說，不論是前總統川普（Donald Trump）或現任拜登（Joe Biden）政府皆希望和台灣合作，「同樣是民主法治社會，台灣和美國不貪腐、不付錢給其他國家領導人或第一家庭，引誘他們不要和台灣斷交。」

他認為，正式邦交關係雖很重要，但正直誠信等基本價值更勝於此，「台美是民主國家，堅守底線，應感到自豪。」（編輯：謝佳珍）1120324