逾80年友邦情斷 宏都拉斯：已通知台解除外交關係

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（中央社德古西加巴25日綜合外電報導）中美洲友邦宏都拉斯今天宣布將結束與台灣長達數十年的外交關係，尋求與正在中美洲逐步擴大足跡的中國建交。外交部今天上午9時30分召開記者會，宣布與宏國斷交。

路透社報導，宏都拉斯外交部在推特（Twitter）推文說：「宏都拉斯政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」



宏都拉斯表示，宏國已通知台灣斷絕外交關係的決定，且不會恢復與台灣維繫任何關係或官方接觸。



在宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro，又譯卡蕬楚）宣布政府將開始與北京建立正式關係後，宏國外交部長本週前往中國處理相關事宜。



宏都拉斯與台灣斷交的決定促使美國在台協會（AIT）提出警告，中國常以不會兌現的承諾換取外交承認，美國強烈鼓勵所有國家擴大與台交往，持續站在民主的這一方。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1120326