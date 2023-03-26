台宏斷交 白宮：強烈鼓勵各國擴大與台灣往來

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（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）宏都拉斯宣布與台灣斷交，白宮國安會發言人說，中國經常為換取外交承認做出承諾卻未兌現，在拉美與全球有許多例子。美國會持續與台往來，也強烈鼓勵各國擴大與台灣往來。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。外交部長吳釗燮召開記者會表示，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

白宮國安會發言人在回覆中央社郵件詢問時表示，雖然宏都拉斯的行動是主權決定，但值得注意的是，中華人民共和國經常做出承諾以換取外交承認，但最終未兌現，在拉丁美洲與世界各地都有「近期以及正在發生」的許多例子。

雖然宏都拉斯決定與台灣斷交，這位發言人表示，美國將依循長期以來的一個中國政策，繼續深化與擴大和台灣的往來。

發言人指出，台灣是可靠、理念相近與民主夥伴，台灣在世界各地建立的夥伴關係，為這些國家公民提供重大且可持續的利益。美方強烈鼓勵所有國家擴大與台灣往來，持續站在民主、良好治理、透明與遵守法治的一方。（編輯：郭中翰）1120326