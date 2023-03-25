更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1-2月千萬得主 幸運兒全家花58元買吐司抱走大獎
首頁 / 政治
台宏邦交生變
新聞專題
台宏邦交生變4/52
首頁 / 政治

宏都拉斯副外長證實：曾向台灣請求金援20億美元

2023/3/25 01:23（3/25 07:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
宏都拉斯副外交部長證實曾多次向台灣要求20億美元用於外債重組，但未得到台灣正面回應。（圖取自Unsplash圖庫）
宏都拉斯副外交部長證實曾多次向台灣要求20億美元用於外債重組，但未得到台灣正面回應。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯24日專電）宏都拉斯副外交部長證實曾多次向台灣要求20億美元用於外債重組，當地投資工廠及協助建設醫院，但未得到台灣正面回應。

根據宏都拉斯

宏都拉斯小檔案

  • 首都：德古西加巴
  • 面積：112,492平方公里
  • 人口：990萬人
  • 語言：西班牙語
  • 建國簡史：宏都拉斯位於中美洲，1821年脫離西班牙統治宣布獨立，與其他中美洲國家臣屬於墨西哥帝國，1823年墨西哥帝國傾覆後，中美洲各國組成聯邦。1838年宏都拉斯退出聯邦，自成獨立共和國。

資料來源：外交部

看更多
關閉
當地媒體Proceso報導，宏國副外交部長賈西亞（Antonio García）說，經過約半年與台灣協商，台灣無法給予正面的回應，但宏國政府必須給人民一個答案，因此尋求更有利的方案。

賈西亞提到，向台灣請求的三件事，並非要求台灣送錢給宏都拉斯，而是希望台灣為宏都拉斯償還高利息債務，宏都拉斯再以低利率還給台灣，宏國可省下數百萬美元。

針對台灣赴宏都拉斯建設工廠提議，宏國副外長說，台灣回應掌控權在各家企業。最後一項協助當地興建一間醫院，與台灣外交部則較有共識。

賈西亞說，由於向台灣要求金援20億美元未得到正面回應，宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚

秀瑪菈．卡斯楚小檔案

  • 生日：1959年9月30日
  • 經歷：曾於2013年、2017年和2021年參選宏都拉斯總統，於2021年當選，成為宏都拉斯第一位女總統。
看更多
關閉
（Xiomara Castro）決定指示外交部與中國討論建交事宜。

賈西亞認為宏都拉斯應該要與世界看齊，大部分的國家包含美國都與「世界的工廠」中國有外交關係。

賈西亞解釋，向台灣提出這三項請求，因為宏國政府對相信他們的人民，必須以資金展現成績，而政府的責任首先向宏國友好的國家－台灣尋求協助，宏國永遠感激台灣不懈的幫忙，但有時也必須考量一國擁有的機會，所以總統做出如此的決定。（編輯：徐睿承）1120325

#台灣
#賈西亞
#宏都拉斯
延伸閱讀
台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反宏都拉斯外長赴中國談建交 總統卡斯楚也計劃出訪台宏邦誼傳生變 導火線帕圖卡水壩案糾葛10餘年
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
外交部：台灣無已讀不回 宏都拉斯終於承認索鉅款