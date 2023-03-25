宏都拉斯副外長證實：曾向台灣請求金援20億美元

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宏都拉斯副外交部長證實曾多次向台灣要求20億美元用於外債重組，但未得到台灣正面回應。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯24日專電）宏都拉斯副外交部長證實曾多次向台灣要求20億美元用於外債重組，當地投資工廠及協助建設醫院，但未得到台灣正面回應。

根據 宏都拉斯 宏都拉斯小檔案 首都：德古西加巴

面積：112,492平方公里

人口：990萬人

語言：西班牙語

建國簡史：宏都拉斯位於中美洲，1821年脫離西班牙統治宣布獨立，與其他中美洲國家臣屬於墨西哥帝國，1823年墨西哥帝國傾覆後，中美洲各國組成聯邦。1838年宏都拉斯退出聯邦，自成獨立共和國。 資料來源：外交部 看更多 關閉 當地媒體Proceso報導，宏國副外交部長賈西亞（Antonio García）說，經過約半年與台灣協商，台灣無法給予正面的回應，但宏國政府必須給人民一個答案，因此尋求更有利的方案。

賈西亞提到，向台灣請求的三件事，並非要求台灣送錢給宏都拉斯，而是希望台灣為宏都拉斯償還高利息債務，宏都拉斯再以低利率還給台灣，宏國可省下數百萬美元。

針對台灣赴宏都拉斯建設工廠提議，宏國副外長說，台灣回應掌控權在各家企業。最後一項協助當地興建一間醫院，與台灣外交部則較有共識。

賈西亞說，由於向台灣要求金援20億美元未得到正面回應，宏都拉斯總統 秀瑪菈．卡斯楚 秀瑪菈．卡斯楚小檔案 生日：1959年9月30日

經歷：曾於2013年、2017年和2021年參選宏都拉斯總統，於2021年當選，成為宏都拉斯第一位女總統。 看更多 關閉 （Xiomara Castro）決定指示外交部與中國討論建交事宜。

賈西亞認為宏都拉斯應該要與世界看齊，大部分的國家包含美國都與「世界的工廠」中國有外交關係。

賈西亞解釋，向台灣提出這三項請求，因為宏國政府對相信他們的人民，必須以資金展現成績，而政府的責任首先向宏國友好的國家－台灣尋求協助，宏國永遠感激台灣不懈的幫忙，但有時也必須考量一國擁有的機會，所以總統做出如此的決定。（編輯：徐睿承）1120325