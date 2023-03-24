台宏邦交生變 俞大㵢：中國是奪走台灣人民的邦交國

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（中央社記者林敬殷台北24日電）台灣與宏都拉斯邦交生變，外交部次長俞大㵢今天在立法院表示，中國大陸壓縮外交空間持續不斷，奪走的不是某一政黨的邦交國，是奪走人民的邦交國，希望大家共同抵抗挑戰、度過難關。

台宏關係出現危機之際，由民進黨立委張廖萬堅發起，跨黨派立委參與的「台灣拉丁美洲國會推動體育教育文化促進會」，上午在立法院舉行成立大會，盼能推動並強化與拉丁美洲國家實質交流，受邀出席的俞大㵢在致詞時，做上述表示。

俞大㵢說，最近在拉丁美洲外交上碰到嚴厲的挑戰，中國大陸想要壓縮外交空間持續不斷，要奪走邦交國，不是奪走某一個政黨的邦交國，是奪走每一位人民的邦交國，希望大家能凝聚一起抵抗這個挑戰，度過這個難關。

俞大㵢表示，雖然台灣與拉丁美洲很多國家沒有邦交，但對台灣的注意越來越多，在大家協助下成立了福爾摩沙俱樂部，凝聚拉丁美洲國家的國會議員，成員有7、80位，最近也會組團到台灣交流。

他還說，台灣提供拉丁美洲在科技、農業等技術，對方則可以在足球等領域給技術協助，訓練並加強我們在足球運動能力。

立法院「台灣拉丁美洲國會推動體育教育文化促進會」，由發起人張廖萬堅擔任會長，國民黨立委鄭正鈐、民眾黨立委張其祿及民進黨立委何欣純擔任副會長，民進黨立委林宜瑾擔任秘書長，成員包括林靜儀、邱議瑩、莊瑞雄、郭國文、洪申翰、林楚茵、張宏陸、吳思瑤、溫玉霞等。

成立大會除了俞大㵢之外，包括巴拉圭駐台大使館公使彬文勇（Carlos Vidal Pintos）、立法院秘書長林志嘉、車王電子董事長蔡裕慶、台灣科技大學校長顏家鈺，及外交部、教育部、體育署及文化部代表等也受邀出席。

張廖萬堅表示，巴拉圭來台灣求學在107年是251人，到了111年已經增加到636人，這表示台灣軟實力包括技職教育、科技產業人才培訓有吸引力，台灣若可以提供獎學金等誘因相互交流，比金錢競爭更有意義，希望不分黨派，強化中南美洲科技產業、人才培訓及體育教育文化的交流。

蔡裕慶表示，希望讓台灣成為拉丁美洲國家到亞洲的門戶轉機口，中美洲會是台灣重要的寶庫，更可作為台灣的糧食儲存區，民間也會全力支持協會各項會務推動。（編輯：趙蔚蘭）1120324