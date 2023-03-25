俞大㵢：若非中國干擾 台灣早已在阿根廷設大使館
（中央社記者黃雅詩台北25日電）外交部常務次長俞大㵢接受阿根廷媒體訪問指出，若非中國干擾，台灣早已在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯設立大使館，中國與台灣邦交國建交的目的就是孤立台灣。
俞大㵢21日接受阿根廷「布省資訊報」（INFOBAE）專訪，深入說明中國威權擴張、奪取台灣邦交國、俄烏戰爭啟示、台灣與民主國家關係及台灣在全球產業鏈地位等議題，訪談內容於22日刊出。
俞大㵢表示，中國在拉丁美洲許下眾多從未實現的承諾，例如尼加拉瓜大運河、薩爾瓦多機場港口等建設計畫。反觀台灣，已逐漸成為巴西、阿根廷、智利、墨西哥等國在經濟、文化、科技等各領域的重要合作夥伴。
俞大㵢說，台灣不是要求阿根廷必須與中國斷交，改選擇與台灣交往，而是歡迎阿根廷與中國和台灣同時交往；然而中國的立場並非如此，極盡所能地排除台灣，各國應對此深入思考是否合理。
俞大㵢指出，中國奪取台灣的野心從未改變，近來對台威脅急遽升高的事實更需各方正視，中國此時對宏都拉斯提出不實承諾，企圖讓宏國轉向承認中國以孤立台灣，但事實上台灣的盟友卻是越來越多。
俞大㵢舉例，英國下議院議員團、德國教育部長斯塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）接連來訪，捷克衆議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）也率領由160名官員、學者、議員、商界人士及媒體等組成的代表團訪台，還有來自巴拉圭、科索沃，羅馬尼亞和北馬其頓的代表團不久前也到訪，「中國試圖孤立我們，但實際上卻沒有產生作用」。
俞大㵢強調，台灣是反對中國霸權的第一道自由民主防線，台灣已採取一系列軍事改革措施，包括發展國防產業及採購防衞性武器，而俄烏戰爭給予台灣及世界的清楚啟示，即是只要有策略和決心，意志堅定地守護國土，縱使侵略者強大也不會輕易得逞。
台灣關係法小百科
Q：它是怎麼來的？
A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。
Q：它的性質是什麼？
A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。
Q：它對台灣的重要性是什麼？
A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。
除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。
台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。
美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。
Q：台灣關係法有無補強措施？
A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力：
- 美國不贊成對台軍售設定期限
- 美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色
- 美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判
- 美國對台灣主權的長期立場沒有改變
- 美國並無計劃修改台灣關係法
- 八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見
此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。
2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。
俞大㵢強調，日、韓都是台灣堅實的貿易夥伴，兩國都多次提到對台海和平穩定的關切，台灣擁有越多的支持者，風險就越小，中國向台灣發動軍事行動的可能性就越低。
俞大㵢說，從經濟角度來看，台灣在全球生產、技術和商品鏈中占有重要位置，尤其台灣是製造全球最先進晶片的重鎮，一旦發生武裝衝突，將危及物資供應，引發前所未有的經濟危機，屆時世界時鐘可能停止運轉。
外交部指出，布省資訊報是全球西語媒體點閱率最高媒體之一，在拉美西語國家讀者超過一億，該報秉持維護人權及言論自由的創報精神，在西語世界具有舉足輕重的影響力。（編輯：林淑媛）1120325
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