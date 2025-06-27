中職明星賽加開外野L2座位 29日中午12時開賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北27日電）中華職棒明星賽門票25日開賣1小時就完售，中職今天宣布加開外野L2同樂區，每張售價新台幣500元，將於29日中午12時開賣。

中華職棒明星賽將於7月19、20日在台北大巨蛋舉行，門票於6月25日中午12時開賣，僅1小時就全部完售，其中限量兩場各252席新台幣4080元的「白金特區」，開賣後立刻被秒殺，2場次總銷售突破7萬張。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中職明星賽預售創下歷年新高，為回應球迷的熱情支持，聯盟宣布兩場賽事將加開「外野L2同樂區」，加開門票將於6月29日中午12時在ibon售票系統正式開賣，邀請球迷朋友把握最後搶票機會，一同參與年度棒球嘉年華，見證中職明星賽歷史性的一刻，攜手推升明星賽史上最高進場紀錄。

今年明星賽由中信兄弟總教練平野惠一領軍TEAM STAR隊、世界棒球經典賽（WBC）台灣隊總教練曾豪駒領軍TEAM TAIWAN隊，兩隊球員名單也已經公告，TEAM TAIWAN納入兩名過去國家隊常客胡金龍、林智勝，一同參與明星賽具傳承意義，而兄弟隊游擊手江坤宇2度奪下明星賽人氣王。（編輯：龍柏安）1140627