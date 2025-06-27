兄弟戰績追上統一獅 平野惠一：每場都要拿下

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（中央社記者楊啟芳桃園27日電）中職中信兄弟已經4天沒比賽，但戰績追上統一獅隊，在今天賽前2隊並列第1。兄弟總教練平野惠一表示，其實一直以來都不會很在意其他隊狀況，想法只有「每一場都要拿下來」。

兄弟今天作客桃園棒球場，與樂天桃猿隊交手，兄弟上一場比賽已經是22日，不過這幾天在洲際棒球場練習。原本第1名的統一獅隊近期吞下3連敗，昨晚兄弟戰績追上獅隊，2隊以勝率5成79並列第1名，因此上半季剩下的3天比賽相當關鍵，甚至有加賽可能性。

平野惠一表示，今天賽前做的事情都和以往一樣，「其實不是很在意其他隊的狀況，之前統一獅亮燈時，我們的想法就是每一場都要拿下來，現在也是不會改變，每一天都要比前一天更強，每天都抱持著這樣的想法」。

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此外，兄弟在25日將投手伍立辰下放二軍，平野惠一指出，主要是伍立辰有出現一些疲勞狀況，不希望變成大傷勢，所以讓伍立辰下去二軍休息，專注恢復。兄弟今天拉野手許庭綸上一軍，平野惠一說，這是策略性升降，伍立辰的空缺還會再和投手教練討論。

兄弟投手教練王建民表示，少了伍立辰之後，牛棚投手現在還有8個人，「就是看一些投手誰頂得上來，像（蔡）齊哲今年丟得還算正常，（陳）冠穎也表現穩定」。（編輯：管中維）1140627