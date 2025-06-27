加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新台幣狂飆衝28元 央行踩煞車尾盤翻貶收29.18元
首頁 / 生活

家暴目睹兒成長受影響 婦團籲大眾當友善路人甲

2025/6/27 17:57（6/27 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
婦女救援基金會27日邀請人氣男團FEniX擔任「家庭暴力防治月」公益大使，傳遞「友善路人甲」理念，呼籲社會大眾攜手守護每名在暴力陰影下成長的孩子。（婦女救援基金會提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年6月27日
婦女救援基金會27日邀請人氣男團FEniX擔任「家庭暴力防治月」公益大使，傳遞「友善路人甲」理念，呼籲社會大眾攜手守護每名在暴力陰影下成長的孩子。（婦女救援基金會提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年6月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北27日電）家庭暴力發生時，若有未成年孩子目睹，恐影響身心、人際關係。婦團今天表示，衛福部家暴通報案件連年增加，第三者介入可減少暴力發生與嚴重度，呼籲大眾成為「友善路人甲」。

每年6月為「家庭暴力防治月」，婦女救援基金會今天邀請人氣男團FEniX擔任公益大使召開記者會，並傳遞「友善路人甲」理念，籲社會大眾攜手守護每名在暴力陰影下成長的孩子。

依據衛生福利部統計，家庭暴力通報案件被害人從109年11萬4381人、110年11萬8532人、111年12萬3741人、112年13萬2147人，至113年已達13萬8859人。

婦援會表示，家庭暴力每年增加通報人數，雖然無法確認台灣的家庭暴力案件變嚴重，但可以確認願意通報和求助人數增加，而通報案件中，又以婚暴/同居暴力占多數4成以上，當此類型暴力發生時，若有未成年孩子，極可能目睹到肢體、精神、經濟等暴力對待行為。

婦援會執行長杜瑛秋表示，目睹家暴兒少是指未滿18歲、直接或間接見證家庭暴力發生的兒童與少年，雖未遭受直接傷害，卻長期處於恐懼、高壓、甚至自責的情緒之中，對心理與人格發展通常會造成深遠影響。

實務與研究也都顯示，目睹家暴的孩子容易出現焦慮、退縮、憂鬱等情緒困擾，甚至影響日後身心、人際關係與生活適應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

杜瑛秋說，當暴力事件發生醞釀或發生時，有第三者的介入協助可以減少暴力發生與嚴重度，進而協助受暴或目睹暴力兒少，減少造成創傷影響。

婦援會呼籲，社會大眾應共同關注家庭暴力議題，當暴力即將或正在發生時，發揮「友善路人甲」精神及早介入，並透過制度性支持與資源連結，為每個孩子撐起一個安全的成長環境。（編輯：管中維）1140627

#家暴
#婦女救援基金會
#杜瑛秋
#衛福部
#衛生福利部
杜瑛秋
跟騷法施行滿3週年 范雲偕民團提4大訴求促改進[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：