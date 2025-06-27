加薩接收3月以來首批醫療補給 世衛：遠不足所需

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（中央社記者施婉清開羅27日專電）以色列3月初起封鎖援助物資進入加薩後，第一批醫療物資26日成功運入加薩。不過，世界衛生組織表示，這些數量遠不及加薩目前所需，也擔心加薩人道基金會分發食物給民眾涉及以色列軍事目的。

世界衛生組織（WHO）宣布，加薩在26日收到醫療物資，這是自3月2日被以色列完全封鎖以來的首批醫療用物資，將會在未來幾天內分發給加薩各地醫院。

然而，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也表示，除醫療物資外，其他援助物資仍不被允許進入加薩，而且這9卡車的物資微不足道，根本遠不及加薩地區急迫需要的數量。

阿拉伯媒體「阿拉伯報」（Arab News）報導，9輛載有基本醫療用品、2000單位血液和1500單位血漿的卡車，在26日通過克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）運抵加薩。

克瑞沙洛關卡位於加薩走廊南部，與以色列和埃及接壤，在2023年10月7日以哈戰爭開戰前，是貨物進出加薩的主要商業路線。

報導說，血液和血漿已被送往加薩南部納塞爾醫院（Al Nasser Hospital）的冷藏設施存放，且運送途中並未發生任何搶劫事件。現在還有其他更多卡車正在運往加薩的路上。

譚德塞補充說，加薩原有的36家醫院中，現在只剩17家可勉強或部分運作，其餘醫院都已完全無法使用。

譚德塞呼籲，讓其他所有準備運送醫療援助物資到加薩的車輛，都能立即且順暢地通過所有路徑。

報導另指出，聯合國和主要援助組織現在拒絕與「加薩人道基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）合作，因為世衛擔心該基金會成立目的是為滿足以色列的軍事目標。該基金會是一個有官方性質的新成立私人機構，主要功能是分發食品給巴勒斯坦民眾。基金會的資金來源不透明，主要由美國和以色列支持。

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報導進一步解釋，加薩人道基金會5月26日開始在加薩分發食物，但基金會設立的糧援站幾乎每天都發生以色列軍隊向等待領取糧食的巴勒斯坦民眾開槍，且已造成數十人死傷。

包括美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、英國廣播公司新聞網（BBC News）、半島電視台在內的多個媒體都指出，加薩人道基金會糧援站儼然是一個針對加薩人民設計的「死亡陷阱」。（編輯：唐聲揚）1140627