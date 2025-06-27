詐團誆投資黃金騙4000萬 贓款買彩券洗錢15人被逮

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）黃姓男子為首詐騙集團在交友網站吸引民眾兌換泰達幣，誆騙投資黃金，不法所得4000萬。且更與彩券行業者合作以贓款買彩券洗錢，刑事局南打中心逮15人，依詐欺等罪送辦。

刑事警察局南部打擊犯罪中心今天指出，以24歲黃男為首的詐騙集團，派遣成員潛伏在國內各大交友網站，先與被害人聊天取得信任，再分享個人投資黃金現貨成功心得，遊說被害人至BitVenus投資平台開通帳號。

由於平台規定需使用泰達幣操作黃金買賣，被害人便依詐騙集團指示，將現金交付與假幣商購得泰達幣，但當後續獲利打算進行提領出金時，就會遭客服人員要求補繳各項不合理費用。總計高雄等地被害人共有22名，詐騙金額達新台幣4000萬元。

此外，集團為了將贓款洗白，還與52歲陳姓彩券行業者合作，指揮旗下車手拿取贓款至彩券行存放，或是到特定投注站購買彩券及刮刮樂，再委託業者賣出洗錢。

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刑事局南打中心經分析165反詐騙資料庫，發現投資平台BitVenus涉嫌國內多起詐欺案件，報請高雄地檢署指揮偵辦。全案經蒐證完備，發現高雄某數位科技有限公司涉派遣假幣商與被害人面交兌換泰達幣，後續再將被害人贓款移轉至投注站購買彩券及刮刮樂洗錢。去年11月26日執行第一波查緝行動，查獲黃姓科技公司負責人等7人，扣押贓款34萬元、泰達幣36萬4760顆、手機、電腦、名牌包等。

警方持續循線追查，發現黃男透過特定投注站不法洗錢，今年3月12日再度搜索查獲陳姓彩券行業者等8人到案，扣押贓款336萬元、面額總價值138萬元的台彩刮刮樂一批及租賃契約書資料等證物。全案訊後依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移請高雄地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1140627