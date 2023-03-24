捷克眾議長艾達莫娃25日抵台訪問 游錫堃親自接機

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（中央社記者林敬殷台北24日電）捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率領150人訪問團，於25日抵台訪問，27日將晉見總統蔡英文，拜會行政院長陳建仁，28日拜會立法院，並以首位女性且非邦交國國會議長身分發表演說。

艾達莫娃是繼捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）後，捷克重量級人物抵台訪問，也是近年來人數最多的國會訪問團，訪團成員包括捷克政府官員、跨黨派的眾議員，及產學研等各界代表，共計160餘人。

訪團成員中，政府官員包括，捷克外交部總司長維洛妮卡‧史密格洛娃（Veronika Kuchyňová Šmigolová）、貿工部總司長彼得‧歐榷可（Petr Očko）、科技、研究暨創新部次長亞娜‧哈利科娃（Jana Havlíková），及國安官員。

除了艾達莫娃之外，還包括眾議院外交委員會主席傑尼雪克（Marek Ženíšek）、眾議院安全委員會主席札榷克（Pavel Žáček）、捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）、眾議員魏伯尼（Marek Výborný）、眾議員洛赫曼（Ondřej Lochman）、眾議員亞榷（Ivan Jáč）。

此外，捷克新總統帕維爾（Petr Pavel）辦公室軍事部門，上校佛丁（Otakar Foltyn）也隨團抵台。

立法院長游錫堃25日下午將親自前往松山機場接機，立法院官網首頁也換上歡迎艾達莫娃的照片。

外交部長吳釗燮明晚先設宴歡迎訪團，26日中午游錫堃設宴款待訪團，午宴前走訪宜蘭傳藝中心及金車公司，下午前往故宮。

由於捷克國家博物館總館長米哈‧盧可斯（Michal Lukeš）也是訪團成員，此行將與故宮洽談未來合作計畫。

從27日起，艾達莫娃訪團將進行官方拜會，除了晉見蔡總統、拜會陳建仁，以及28日國會演說等重頭戲，艾達莫娃將出席第18屆台捷經濟合作會議、淨零城市論壇、Czech Hub（捷克中心）開幕式、哈維爾攝影展，並於台大「台灣捷克民主韌性論壇」發表演說，暢談兩國維護民主歷史及未來。

外交部另與經濟部及外貿協會合作，洽排捷克企業界代表B2B貿易洽談會與投資說明會，協助兩國企業拓展商機。

艾達莫娃29日上午將見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，中午離台前將召開訪台記者會。（編輯：蘇龍麒）1120324