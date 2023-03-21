游錫堃視訊捷克參院議長 持續打造強韌民主夥伴關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北21日電）立法院長游錫堃今天與捷克參議院議長維特齊視訊，這也是繼去年11月之後，兩人再次通話，持續打造台捷強韌民主夥伴關係。

游錫堃今天晚間在臉書發文，以「二度與捷克維特齊參議長視訊、持續打造強韌民主夥伴關係」為題，提及與維特齊（Miloš Vystrčil）視訊通話，台捷友好情形。

游錫堃 游錫堃小檔案 民國37年4月25日宜蘭出生

學歷、東海大學政治學系畢業

經 歷、台灣省議會第7、8屆省議員、宜蘭縣長、台北捷運公司董事長、民進黨秘書長、行政院副院長、總統府秘書長、行政院長、民進黨主席 看更多 關閉 指出，今天下午應維特齊邀請進行視訊通話，針對捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）將於25日訪台，還有台捷直航，以及未來台捷國會間合作方向，有很多更深入的討論。

他表示，去年11月與維特齊通話主要是在關心台捷直航的進度，很開心不到4個月的時間，華航就宣布台灣與 捷克 捷克小百科 語言：以捷克語為主

首都：布拉格

面積：7萬8866平方公里

地理位置：北與波蘭為鄰，東與斯洛伐克交界，南與奧地利相連，西與德國接壤

人口：約1062萬

宗教：多數人無宗教信仰

幣制：克朗 看更多 關閉 直航的首發航班將於今年7月18日起飛。

游錫堃指出，今天和維特齊在30分鐘的深度對談中，對台捷國會未來的交流相當正向樂觀，彼此也都期盼在台捷直航後，兩國的國會、行政部門以及民間的來往可以更加密切頻繁。

游錫堃表示，在視訊通話的最後也再度感謝維特齊2020年堅決訪台，維特齊3年前的勇敢之舉，為台灣在歐洲開發許多可能性，是近期台歐關係的關鍵推手之一。期待維特齊有空能夠搭乘直航班機，再次走訪台灣。（編輯：謝佳珍）1120321