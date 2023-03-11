歐洲議會副議長：歐盟對俄行動一致 也能團結面對中國【專訪】

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歐洲議會副議長查蘭佐娃接受中央社專訪，指出中國在俄烏戰爭的角色，是歐洲對中國的一個大問號。 （查蘭佐娃提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 112年3月11日

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（中央社記者田習如布魯塞爾10日專電）歐洲議會副議長查蘭佐娃接受中央社專訪，強調歐盟應打破目前與台灣經貿協定難以進展的現狀；而歐盟國家對中國立場分歧，她說：「歐盟能在俄烏戰爭達成對俄國的一致行動，對中國也能。」

現年47歲捷克籍的 查蘭佐娃 查蘭佐娃小檔案 1975年出生，捷克籍

學歷：布拉格經濟大學（University of Economics in Prague）國際關係博士

經歷：捷克駐歐盟代表處外交官、歐洲議會議員、歐洲議會副議長 看更多 關閉 （Dita Charanzová）自2018年開始擔任歐洲議會（European Parliament）副議長，長期關注人權議題的她非常支持台灣，也正在規劃出訪台灣，若成行將是繼去年7月畢爾（Nicola Beer）之後，第2位訪台的歐洲議會副議長。

歐洲議會在2021年以壓倒性票數凍結歐盟與中國的「全面投資協定」（Comprehensive Agreement on Investment, CAI），並通過多次決議要求歐盟行政部門積極推動與台灣的雙邊貿易協定及投資協定，查蘭佐娃也是其中活躍推動者，她主張歐盟和台灣的協定進度應與中國脫鉤，無需等待歐中協定過關了才考慮台灣。

不過歐盟執委會（European Commission）仍舊不願展開與台灣的經貿協定談判，查蘭佐娃8日在歐洲議會接受中央社專訪表示，在當前的地緣政治環境下，她看到可能的機會，因為歐洲需要尋找與理念相近國家密切合作的方法，「我們不該錯失這次的勢頭（momentum）」。

針對歐盟對外事務部（EEAS）亞太總司總司長維綱（Gunnar Wiegand）將「保持現狀」當作不與台灣尋求正式協定的理由，查蘭佐娃說：「現狀不是行動，但我會希望歐洲採取行動，在亞洲扮演領先角色，與這個區域的理念相近夥伴共事。」

她表示將持續在議會努力，尋求能與台灣進一步合作的方法，而不是停留在現狀。「我們需要更有創意，需要跳框思考，看看替代方案有哪些，我們也看到了美國與台灣的關係，還有加拿大與台灣，這應該要對歐盟有所啟發。」

框架性質的美國與台灣「21世紀貿易倡議」有機會在今年就部分內容簽署協定；去年12月台灣也與加拿大正式啟動「投資促進及保障協議」談判。

近數月來中國積極重返國際舞台，尤其著力修復與歐盟的關係，希望拉開歐盟與美國的距離。這讓歐盟成員國內部本就存在對中國鷹派、鴿派立場的分歧狀況，有進一步擴大的可能。

對於歐盟應否就恢復與中國的關係設定前提條件，查蘭佐娃認為有兩個議題衡亙在前。一是中國在俄烏戰爭的角色，「中國想要如何介入這場衝突，真的很令人憂心」；二是中國政府違反人權的行為，「這正是為何我們決定凍結未來與中國經濟關係的進展（指全面投資協定），而我尚未見到中國人權情況有任何改善」。

她說：「我認為歐盟應該明確捍衛全球人權，對我而言，人權沒有被商量的餘地。」

在中國的魅力攻勢下，歐盟對中國政策的分歧是否可能擴大？她答覆：「我希望不會，我們需要團結。我們已經看到在俄烏戰爭中（歐盟）勉力達成決策，對俄國採取行動，如果面對俄國是可能的，對中國也可能達成一致行動。」

中國外交部門這幾個月來賣力在歐洲走動，包括與歐盟恢復人權對話，並正安排在北京舉行歐中高峰會，是否代表中國對歐魅力攻勢已有初步成果？

查蘭佐娃再次強調中國在俄烏戰爭的角色，是歐洲對中國的一個大問號，「這場戰爭將會定義哪些國家與歐盟分享民主價值，而哪些國家支持俄國（總統）蒲亭（Vladimir Putin），這個殺害數千烏克蘭無辜人民的政權」。

她強調歐洲議會的立場鮮明：「第一是加強與台灣的關係，第二是明確地譴責中國人權狀況。」

查蘭佐娃說：「我希望能盡快訪台，我將帶去非常清楚的訊息，我們是分享共同民主價值的朋友，在這個充滿變化且挑戰的時代，我們需要站在一起，找到共同邁向未來的方法。」（編輯：林憬屏）1120311