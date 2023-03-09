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荷蘭限制晶片設備出口中國 籲歐盟跟進

2023/3/9 08:55（3/9 10:17 更新）
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荷蘭政府將對先進晶片設備出口到中國進一步設限，並在夏天前實施。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
荷蘭政府將對先進晶片設備出口到中國進一步設限，並在夏天前實施。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者田習如布魯塞爾8日專電）荷蘭政府將對先進晶片設備出口到中國進一步設限，並在夏天前實施。外貿部長施萊納馬赫在荷媒專訪中說：「我已衡量所有利益，但國家安全第一。」她並表示其他歐盟國家應跟進荷蘭，採一致立場。

除了世界最先進的極紫外光（EUV）設備已禁止銷往中國，在美國協商多時的壓力下，荷蘭政府終於同意對目前仍賣到中國的舊款深紫外光曝光機（DUV）也設限。該機器全球最大製造商艾司摩爾（ASML）必須先取得荷蘭政府許可才能繼續出口中國。

荷蘭對外貿易部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）8日接受「電訊報」（De Telegraaf）專訪指出，新禁令下還是有許多更低階的設備可以銷往中國，無需取得許可，包括製造汽車、冰箱、電話和風力發電機所需晶片的設備。

她解釋這次限制的理由：「我們要避免荷蘭的設備被應用在軍事上，並確保我們的技術領先地位，還要降低對中國的戰略性依賴。」她並表示，雖與美國多次溝通，與美國同樣顧慮高階技術輸往中國，「但我們是基於自己的評估而決定」。

「電訊報」報導，管制措施將在今年夏季前落實，施萊納馬赫並主張歐盟國家應採取與荷蘭一致政策，以展現歐盟的團體性。

被問及這項政策對艾司摩爾是否造成損害，施萊納馬赫回應決策過程中與該公司溝通順暢，「他們的訂單已經很滿⋯全世界都知道艾司摩爾的優勢，他們能夠應付的需求已經很滿。」

至於是否擔心遭到中國報復，她表示不做推測，但強調「我們手中握有很重要的技術，中國也想要持續獲得這些技術。許多（較低階的）深紫外光曝光機還是可以持續由艾司摩爾供應給中國。」（編輯：陳惠珍）1120309

#中國
#荷蘭
#施萊納馬赫
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施萊納馬赫
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