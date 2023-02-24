韓在中國生產先進晶片 恐遭美設上限

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（中央社首爾24日綜合外電報導）美國商務部次長艾斯特維茲（Alan Estevez）表示，美國可能會限制韓國公司在中國生產先進半導體的水準。

路透社報導，韓國三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）兩家全球首要的記憶體晶片製造商，去年10月接獲美國出口管制的一年豁免期。這項管制是為了阻撓中國的科技野心並防止中國軍力壯大。

主管工業與安全的艾斯特維茲在被詢及、豁免期終止後將如何時說：「可能的狀況就是為他們在中國生產晶片所能增加的層數，制定上限。」

艾斯特維茲負責監督對中國的技術出口限制，他是在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）昨天主辦的一項論壇上，發表這些談話。

他說，「如果是生產NAND快閃記憶體，那麼不管已經到了多少層數，我們會以此為限」；並說，美國政府正為此與韓國晶片製造商三星電子和SK海力士進行深入對話。

艾斯特維茲表示：「我方與他們合作，以確保我們不致損害到盟邦的公司。另一方面，我們要限制中國構成威脅的能力。」

三星電子和SK海力士控制了全球NAND快閃記憶體晶片的大約一半市場，過去長年在中國大力投資，以生產對蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）等科技巨頭極其重要的晶片。

稍早一名美國官員也承認，美國已與日本及荷蘭達成協議，對晶片生產設備出口至中國實施新的限制。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120224