美國制裁奏效 中國5746家晶片公司去年被註銷

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受美國制裁奏效等因素影響，中國媒體16日指出，去年被註銷的中國晶片企業高達5746家，凸顯中國晶片產業陷入低迷。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社台北18日電）受美國制裁奏效等因素影響，中國媒體「鈦媒體App」16日發文指出，去年被註銷的中國晶片企業高達5746家，遠超過以往，凸顯中國晶片產業陷入低迷。

據鈦媒體App取得中國企業工商資訊查詢平台「企查查」的獨家數據，去年中國共5746家晶片相關企業被吊銷、註銷，比2021年的3420家驟增68%。

鈦媒體App另披露令人咋舌的數據，去年前8個月，中國3470家晶片相關企業被吊銷、註銷，來到9至12月，短短4個月竟增加2300多家，也就是說，平均每天約莫15家晶片企業被註銷。

中國關注半導體產業的網站「芯語」17日發文分析中國一年消失超過5700家晶片公司的原因，包括若干沒經驗的業者之前投入於半導體這門生意純粹湊熱鬧，一旦發現無利可圖就收手。

芯語發布的文章另指出，當然整體晶片業進入衰退期也是原因之一，還有就是美國針對中國半導體的出口管制，對於中國晶片公司的業績和信心，造成極為顯著的影響。

像是專營晶圓代工的中芯國際2月10日公佈的財報，由於美國對中國半導體出口限制等多個因素，去年第4季中芯的營收比前一季少15%，今年第1季收入又比上季減10%至12%。

中國儲存型快閃記憶體龍頭長江存儲被美國商務部列入出口管制的「實體清單」（Entity List）兩個月後，則是於近期傳出裁員一成並削減生產設備訂單，以及武漢新廠計畫宣告暫緩的消息。

回顧去年10月7日，美國商務部宣布一系列晶片出口管制措施，包括美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片也受此規範。

香港「南華早報」（SCMP）去年11月曾報導說，美方頒布的種種制裁措施，可說是對中國半導體產業最全面且最具破壞性的重創。

今年1月底，市場盛傳美國與日本及荷蘭達成協議，三方共同合作限制部分先進晶片製造設備出口至中國，而美國官員則是2月1日證實這個消息，如此對於中國的半導體產業更是雪上加霜。

南早報導指出，美方頒布的制裁措施所造成的影響顯而易見，像是中國業者上海華海清科總經理張國銘表示，看壞今年中國半導體產業的前景。

他還說，美方頒布的管制措施，可能導致未來中國業者難於先進製程取得突破，因應產業寒冬，所有的同行夥伴必須更加致力於研發。

而南早2月8日的報導說，由於陷入晶片荒，中國亟欲超越美國成為全球第一經濟體的企圖，正遭遇前所未有的空前壓力。

報導說，數位經濟於中國國內生產毛額（GDP）佔比達39.8%，因此中國需要高端晶片，才能更進一步帶動經濟成長。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120218