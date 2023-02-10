加強科技圍堵 傳拜登擬加碼限制美企投資中國科技

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）「紐約時報」（The New York Times）今天報導，美國總統拜登政府準備對美國公司投資中國先進運算技術的發展，實施更多限制。

路透社引述紐時報導指出，美國去年公布了包羅廣泛的一套出口管制措施，包括斷絕中國取得任何國家以美國裝備生產的某些半導體晶片，以圖拖延中國科技和軍事的進步速度。

紐時引述熟知相關討論的人士報導，美國數月來一直設法要限制美國公司對中國科技業的投資，相關措施如今已大致完備，可能會在兩個月之內公布。

報導中並說，美國財政部已與他國政府和歐盟接洽，設法確保在美國斷絕中國高科技資金後，這些國家和歐盟不會提供此類資金。

報導說，拜登即將下達的這道行政命令，詳細內容還不得而知，但可望規定這些美國公司對某些敵對國家的投資計畫，必須向政府作進一步通報。

這道命令可能會乾脆禁止美企對一些敏感領域的投資，諸如量子運算、先進半導體，或某些可運用在軍事和監控的人工智慧能力。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120210