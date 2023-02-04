共同社：日本今年春季起限制對中輸出半導體製造設備
2023/2/4 18:27（2/4 18:33 更新）
共同社4日報導，日本政府將於春季開始限制向中國出口先進的半導體製造設備。（圖取自Unsplash圖庫）
（中央社東京4日綜合外電報導）共同社今天報導，日本政府修訂外匯法後，將於春季開始限制向中國出口先進的半導體製造設備。
共同社報導，新規定不會具體提及中國，以降低北京當局報復的風險，但未引述消息來源。
消息人士證實共同社稍早報導內容，並告訴路透社，日本和荷蘭已同意跟進美國，停止出口諸如尼康公司（Nikon Corp）和艾司摩爾控股公司（ASML Holdings）等業者生產的半導體製造設備，以阻止中國開發可用於增強軍事實力的先進晶片。
然而，目前只有美國承認此協議的存在，且尚未公布任何有關哪些設備將受到限制的細節。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1120204
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