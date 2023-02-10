更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
美阻半導體輸中
新聞專題
美阻半導體輸中2/18
首頁 / 產經

應材等設備廠轉東南亞 專家：中國半導體發展將受限

2023/2/10 17:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹10日電）美國半導體設備廠傳出正將業務從中國大陸轉移到東南亞，產業專家分析，在美中科技戰持續延燒下，中國半導體產業未來發展恐將受限，半導體設備廠轉進東南亞，主要是為尋求新客源與商機。

日經報導指出，因美國禁令影響，應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）與科磊（KLA）等美國半導體設備廠無法像過去一樣服務中國大陸市場客戶，紛紛將外籍員工從中國轉移到新加坡和馬來西亞，或增加在東南亞的產能。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，美中科技戰持續延燒，在美國積極圍堵下，中國半導體產業未來發展恐會受限，美國半導體設備廠轉往東南亞，主要是為尋求新客源與商機。

劉佩真表示，除了美國、台灣及韓國等既有半導體主要供應國會持續擴張，東南亞國家也積極拓展半導體產業，未來可能會逐步建立成熟製程的產能，有其發展潛力，是吸引半導體設備廠前往發展的主因。

劉佩真說，中國大陸半導體廠當前除面臨產業景氣下修考驗外，還面臨美中科技戰的大挑戰。在美國禁令圍堵下，中國半導體產業只能逐步走向自主開發，發展進程勢必因而延遲。（編輯：林淑媛）1120210

#劉佩真
#中國
#東南亞
劉佩真
利空出盡？專家：4大關鍵指標估今年房市仍冷風陣陣地緣政治驅動新全球化發展 物流中心分散商機浮現
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
共同社：日本今年春季起限制對中輸出半導體製造設備