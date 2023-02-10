應材等設備廠轉東南亞 專家：中國半導體發展將受限

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（中央社記者張建中新竹10日電）美國半導體設備廠傳出正將業務從中國大陸轉移到東南亞，產業專家分析，在美中科技戰持續延燒下，中國半導體產業未來發展恐將受限，半導體設備廠轉進東南亞，主要是為尋求新客源與商機。

日經報導指出，因美國禁令影響，應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）與科磊（KLA）等美國半導體設備廠無法像過去一樣服務中國大陸市場客戶，紛紛將外籍員工從中國轉移到新加坡和馬來西亞，或增加在東南亞的產能。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，美中科技戰持續延燒，在美國積極圍堵下，中國半導體產業未來發展恐會受限，美國半導體設備廠轉往東南亞，主要是為尋求新客源與商機。

劉佩真表示，除了美國、台灣及韓國等既有半導體主要供應國會持續擴張，東南亞國家也積極拓展半導體產業，未來可能會逐步建立成熟製程的產能，有其發展潛力，是吸引半導體設備廠前往發展的主因。

劉佩真說，中國大陸半導體廠當前除面臨產業景氣下修考驗外，還面臨美中科技戰的大挑戰。在美國禁令圍堵下，中國半導體產業只能逐步走向自主開發，發展進程勢必因而延遲。（編輯：林淑媛）1120210